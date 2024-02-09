Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Військовий arrow Працівники ТЦК вигадали новий спосіб вручення повісток — адвокат розповів деталі arrow

Працівники ТЦК вигадали новий спосіб вручення повісток — адвокат розповів деталі

9 лютого 2024 05:38
1a96b750-362c-4742-4e3b-cfa05be09100 - Сергій Вовк
Сергій Вовк
Редактор
Адвокат розповів про нову схему вручення повісток від ТЦК — що відомо
Представники ТЦК розмовляють з військовозобов'язаним чоловіком. Фото: ЛОТЦК та СП/Facebook
1a96b750-362c-4742-4e3b-cfa05be09100 - Сергій Вовк
Сергій Вовк
Редактор

В Україні триває загальна мобілізація. Військовозобов'язані чоловіки продовжують отримувати повістки, за якими мають явитися до ТЦК та СП для уточнення даних. Водночас працівники ТЦК часом вдаються до хитрощів, щоб змусити українців з'явитися до територіальних центрів. 

Про це розповів адвокат Роман Сімутін на своєму Youtube-каналі. За його словами, з'явилася нова схема, за якою чоловіків змушують реагувати на повістку навіть кинуту у поштову скриньку, а не вручену особисто в руки. 

Читайте також:

Тож, Сімутін зазначає, що нібито деякі українці стали отримувати повістки, в яких міститься наступне повідомлення:

"Відправку повістки зафіксовано представником керуючої компанії з обслуговування житлового фонду та автоматизованою системою АІТС "Оберіг".

 

Адвокат розповів про нову схему вручення повісток від ТЦК
Повідомлення, які отримують українці. Скриншот з Youtube

Сімутін зазначає, що з точки зору закону подібне повідомлення нічого не доводить і не підтверджує.

"Читайте між рядків: повістку вам кинули в поштову скриньку, а двірник підтвердив, що зробив це", — додав Симутін.

Крім того, зі слів адвоката, у деяких випадках, разом з повісткою приходить повідомлення з таким формулюванням:

"Доводжу до Вашого відома, що в кінці 2023 року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкти №10378 та №10379, якими суттєво посилюється відповідальність за військові порушення, з накладенням штрафу від 34 000 до 85 000 грн".

 

У ТЦК та СП вигадали нову схему вручення повісток військовозобов'язаним чоловікам
Повідомлення, які отримують українці. Скриншот з Youtube

Адвокат підкреслює, що це тільки законопроєкт, а не закон. 

Також він зазначає, що одним з найбільш "креативних" варіантів є ситуація, коли разом з повісткою приходить повідомлення, що якомусь громадянину вже дали 3 роки в'язниці за ухилення від мобілізації.

"Зауважте: не умовно, але і не щодо вас, одержувача цього креативного повідомлення. Тому що в більшості чоловіки, не почитавши вирок суду, вважають, що це саме їм дали 3 роки", — розповідає адвокат.

 

Раніше ми інформували, кому з військовозобов'язаних українців можуть вручити повістку повторно

Нагадаємо, ми писали, чи можуть співробітники ТЦК та СП затримувати військовозобов'язаних громадян. 

Також ми повідомляли, як вручатимуть повістки українцям у лютому 2024 року. 

війна
мобілізація
повістки
ТЦК та СП
військовозобов'язані
адвокат

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

7 лютого 2024
Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

30 січня 2024

22:18Кого можуть звільнити від призову за новим законопроєктом про мобілізацію

26 січня 2024

06:10 Пенсіонерам кардинально перерахують виплати — відомо дату та суми

Актуальне по темі