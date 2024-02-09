Адвокат розповів про нову схему вручення повісток від ТЦК — що відомо

Представники ТЦК розмовляють з військовозобов'язаним чоловіком. Фото: ЛОТЦК та СП/Facebook

В Україні триває загальна мобілізація. Військовозобов'язані чоловіки продовжують отримувати повістки, за якими мають явитися до ТЦК та СП для уточнення даних. Водночас працівники ТЦК часом вдаються до хитрощів, щоб змусити українців з'явитися до територіальних центрів.

Про це розповів адвокат Роман Сімутін на своєму Youtube-каналі. За його словами, з'явилася нова схема, за якою чоловіків змушують реагувати на повістку навіть кинуту у поштову скриньку, а не вручену особисто в руки.

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Тож, Сімутін зазначає, що нібито деякі українці стали отримувати повістки, в яких міститься наступне повідомлення:

"Відправку повістки зафіксовано представником керуючої компанії з обслуговування житлового фонду та автоматизованою системою АІТС "Оберіг".

Повідомлення, які отримують українці. Скриншот з Youtube

Сімутін зазначає, що з точки зору закону подібне повідомлення нічого не доводить і не підтверджує.

"Читайте між рядків: повістку вам кинули в поштову скриньку, а двірник підтвердив, що зробив це", — додав Симутін.

Крім того, зі слів адвоката, у деяких випадках, разом з повісткою приходить повідомлення з таким формулюванням:

"Доводжу до Вашого відома, що в кінці 2023 року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкти №10378 та №10379, якими суттєво посилюється відповідальність за військові порушення, з накладенням штрафу від 34 000 до 85 000 грн".

Повідомлення, які отримують українці. Скриншот з Youtube

Адвокат підкреслює, що це тільки законопроєкт, а не закон.

Також він зазначає, що одним з найбільш "креативних" варіантів є ситуація, коли разом з повісткою приходить повідомлення, що якомусь громадянину вже дали 3 роки в'язниці за ухилення від мобілізації.

"Зауважте: не умовно, але і не щодо вас, одержувача цього креативного повідомлення. Тому що в більшості чоловіки, не почитавши вирок суду, вважають, що це саме їм дали 3 роки", — розповідає адвокат.

Раніше ми інформували, кому з військовозобов'язаних українців можуть вручити повістку повторно.

Нагадаємо, ми писали, чи можуть співробітники ТЦК та СП затримувати військовозобов'язаних громадян.

Також ми повідомляли, як вручатимуть повістки українцям у лютому 2024 року.