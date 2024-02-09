Адвокат рассказал о новой схеме вручения повесток от ТЦК — что известно

Представители ТЦК разговаривают с военнообязанным мужчиной. Фото: ЛОТЦК и СП/Facebook

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. Военнообязанные мужчины продолжают получать повестки, по которым должны явиться в ТЦК и СП для уточнения данных. В то же время работники ТЦК иногда прибегают к уловкам, чтобы заставить украинцев явиться в территориальные центры.

Об этом рассказал адвокат Роман Симутин на своем YouTube-канале. По его словам, появилась новая схема, по которой мужчин заставляют реагировать на повестку даже брошенную в почтовый ящик, а не врученную лично в руки.

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Симутин отмечает, что якобы некоторые украинцы стали получать повестки, в которых содержится следующее сообщение:

"Отправка повестки зафиксирована представителем управляющей компании по обслуживанию жилищного фонда и автоматизированной системой АИТС "Оберег".

Сообщения, которые получают украинцы. Скриншот с Youtube

Симутин отмечает, что с точки зрения закона подобное сообщение ничего не доказывает и не подтверждает.

"Читайте между строк: повестку вам бросили в почтовый ящик, а дворник подтвердил, что сделал это", — добавил Симутин.

Кроме того, по словам адвоката, в некоторых случаях вместе с повесткой приходит сообщение со следующей формулировкой:

"Довожу вашему сведению, что в конце 2023 года в Верховной Раде зарегистрировали законопроекты №10378 и №10379, которыми существенно усиливается ответственность за военные нарушения, с наложением штрафа от 34 000 до 85 000 грн".

Сообщения, которые получают украинцы. Скриншот с Youtube

Адвокат подчеркивает, что это только законопроект, а не закон.

Также он отмечает, что одним из самых "креативных" вариантов есть ситуация, когда вместе с повесткой приходит сообщение, что какому-то гражданину уже дали 3 года тюрьмы за уклонение от мобилизации.

"Заметьте: не условно, но и не относительно вас, получателя этого креативного сообщения. Потому что большинство мужчин, не почитав приговор суда, считают, что это им дали 3 года", — рассказывает адвокат.

Ранее мы информировали, кому из военнообязанных украинцев могут вручить повестку повторно.

Напомним, мы писали, могут ли сотрудники ТЦК и СП задерживать военнообязанных граждан.

Также мы сообщали, как будут вручать повестки украинцам в феврале 2024 года.