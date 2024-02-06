Мобілізація в лютому — кому можуть вручити повістку повторно

Чоловіку вручають повістку працівники ТЦК. Фото: Вінницький обласний ТЦК та СП

Повістки, які роздають працівники ТЦК, бувають кількох видів — для уточнення даних, проходження ВЛК тощо. Часом ТЦК вручає повістку повторно, однак це не означає, що людину негайно мобілізують на передову.

Про це повідомляє NV у понеділок, 5 лютого.

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Чому повістку вручають повторно

Працівники ТЦК насамперед уточнюють в українця, чи стоїть він на військовому обліку, а також чи має відстрочку від мобілізації або бронь. Лише тоді можуть виписати повістку для уточнення облікових даних у ТЦК.

Деяких чоловіків, які добровільно прибули в ТЦК після 24 лютого 2022 року, не мобілізували. До них можуть належати ті, кого ВЛК визнала придатними і які не мають права на відстрочку.

"Якщо ВЛК визнала непридатними або обмежено придатними, і чоловіків не мобілізували, то уповноважені ТЦК особи можуть повторно вручити повістку на вулиці", — пояснює видання.

Кому можуть знову виписати повістку

За законом дані треба уточнювати протягом 7 днів після будь-яких змін, але не частіше ніж раз на 5 років. Рішення ВЛК про стан здоров'я дійсне протягом року. Деякі види відстрочки, наприклад, для навчання, діють рік, потім потрібно надати нову довідку. Бронювання працівників активне 6 місяців або поки є підстави.

Таким чином, повістки можуть вручати повторно в таких випадках:

якщо ВЛК проходили більше як рік тому;

для перевірки облікових даних;

для перевірки даних про заброньованого працівника;

для перевірки обставин на відстрочку;

для мобілізації.

Повістки про уточнення даних

За словами речниці Черкаського ТЦК Аліни Кривошеї, на повістки про уточнення даних претендують дві категорії чоловіків — тим, хто ще не отримав повістку з 24 лютого 2022 року та чоловікам ВПО.

"Це для людей, які з тих чи інших причин не з’явилися до територіальних центрів комплектування, щоб уточнити дані — можливо змінився сімейний стан, кількість дітей, місце проживання. Також це стосується внутрішньо переміщених осіб", ― пояснила Кривошея.

У випадку, якщо хтось вже стоїть на військовому обліку і його не мобілізували під час візиту в ТЦК, його можуть повторно запросити для уточнення даних або для комплектування підрозділів певними фахівцями. Таким чином повістка для уточнення даних не означає негайну мобілізацію.

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Нагадаємо, що військовозобов'язані, яким вручили повістку, повинні підтверджувати її отримання. Якщо людина відмовляється прийняти повістку, складається акт про таку відмову. Відомо, хто має повноваження вручати повістки, окрім ТЦК.

Також ми повідомляли, що начальник мобілізаційного відділення Дарницького районного у м. Києві ТЦК та СП Володимир Новосядлий розповів, що трапиться, якщо особа проігнорує документ та просто викине його. Людина має розуміти, що їй доведеться відповідати перед законом.