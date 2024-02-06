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Мобилизация в феврале — кому могут вручить повестку повторно

6 февраля 2024 02:16
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Мобилизация в феврале — кому могут вручить повестку повторно
Мужчине вручают повестку работники ТЦК. Фото: Винницкий областной ТЦК и СП
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Повестки, которые раздают работники ТЦК, бывают нескольких видов — для уточнения данных, прохождения ВВК и т.д. Иногда ТЦК вручает повестку повторно, однако это не означает, что человека немедленно мобилизуют на передовую.

Об этом сообщает NV в понедельник, 5 февраля.

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Почему повестку вручают повторно

Работники ТЦК, прежде всего, уточняют у украинца, стоит ли он на военном учете, а также имеет ли отсрочку от мобилизации или бронь. Только тогда могут выписать повестку для уточнения учетных данных в ТЦК.

Некоторых мужчин, добровольно прибывших в ТЦК после 24 февраля 2022 года, не мобилизовали. К ним могут относиться те, кого ВВК признала пригодными и не имеют права на отсрочку.

"Если ВВК сочла непригодными или ограниченно пригодными, и мужчин не мобилизовали, то уполномоченные ТЦК лица могут повторно вручить повестку на улице", — объясняет издание.

Кому могут снова выписать повестку

По закону данные нужно уточнять в течение 7 дней после любых изменений, но не чаще раза в 5 лет. Решение ВВК о состоянии здоровья действительно в течение года. Некоторые виды отсрочки, например для обучения, действуют год, затем нужно предоставить новую справку. Бронирование работников активно 6 месяцев или пока есть основания.

Таким образом, повестки могут вручать повторно в следующих случаях:

  • если ВВК проходили больше года назад;
  • для проверки учетных данных;
  • для проверки данных о забронированном работнике;
  • для проверки обстоятельств отсрочки;
  • для мобилизации

Повестки об уточнении данных

По словам пресс-секретаря Черкасского ТЦК Алины Кривошеи, на повестки об уточнении данных претендуют две категории мужчин — тем, кто еще не получил повестку с 24 февраля 2022 года и мужчинам ВПЛ.

"Это для людей, которые по тем или иным причинам не явились в территориальные центры комплектования, чтобы уточнить данные — возможно, изменилось семейное положение, количество детей, место жительства. Также это касается внутренне перемещенных лиц", ― пояснила Кривошея.

В случае, если кто-то уже стоит на военном учете и не мобилизован во время визита в ТЦК, его могут повторно пригласить для уточнения данных или для комплектования подразделений определенными специалистами. Таким образом, повестка для уточнения данных не означает немедленную мобилизацию.

Больше новостей о повестках

Напомним, что военнообязанные, которым вручили повестку, должны подтверждать ее получение. Если человек отказывается принять повестку, составляется акт о таком отказе. Известно, кто имеет полномочия вручать повестки, кроме ТЦК.

Также мы сообщали, что начальник мобилизационного отделения Дарницкого районного в г. Киеве ТЦК и СП Владимир Новосядлый рассказал, что случится, если лицо проигнорирует документ и просто выбросит его. Человек должен понимать, что ему придется отвечать перед законом.

мобилизация
повестки
война в Украине
ТЦК и СП
военнообязанные
війна

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