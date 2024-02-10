Адвокат розповів, що не так з рішенням надсилати електронні повістки

Український військовий. Фото: Генштаб ЗСУ

Верховна Рада України ухвалила у першому читанні новий законопроєкт про мобілізацію. Ним передбачається вручення повісток військовозобов'язаним через електронний кабінет.

Адвокат Ярослав Гришин в ефірі телемарафону пояснив, що не так з цим рішенням.

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Вручення повісток через електронний кабінет

Гришин прокоментував ситуацію, коли, наприклад, людина не перевіряла свій електронний кабінет декілька днів, а туди відправили повістку.

"В цій частині прописано, що навіть якщо ти туди не заходив, маєш бути повідомлений, такого бути не може. В цьому електронному кабінеті також має бути система відповідного оповіщення, що людина має туди зайти і це побачити. Якщо людина це не бачила, вона не є повідомленою. В цьому плані ці новели як ІПСО виглядають, тому що вони такими бути не можуть", — наголосив адвокат.

За його словами, зміни в частині щодо надсилання електронних повісток необхідні для того, аби людина була повідомлена, щоб вона зайшла до цього кабінету та підтвердила повідомлення.

"Будь-якими засобами зв'язку, щоб людина дійсно побачила і була повідомлена і викликана для уточнення анкетних даних або проходження медичної комісії у відповідні ТЦК та СП", — додав Гришин.

Нагадаємо, український економіст і громадський діяч Андрій Длігач вважає, що наразі можна мобілізувати максимум 230 тисяч чоловіків. Більше просто неможливо, оскільки на це не вистачить коштів.

Також ми писали, що у новій версії законопроєкту щодо мобілізації, одним із питань справедливості є виключення права на відстрочку для силовиків. Згідно з цим варіантом закону, тільки 50% особового складу залишається на бронюванні.