Адвокат рассказал, что не так с решением отправлять электронные повестки

Украинский военный. Фото: Генштаб ВСУ

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении новый законопроект о мобилизации. Им предусматривается вручение повесток военнообязанным через электронный кабинет.

Адвокат Ярослав Гришин в эфире телемарафона объяснил, что не так с этим решением.

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Вручение повесток через электронный кабинет

Гришин прокомментировал ситуацию, когда, например, человек не проверял свой электронный кабинет несколько дней, а туда отправили повестку.

"В этой части прописано, что даже если ты туда не заходил, должен быть уведомлен, такого быть не может. В этом электронном кабинете также должна быть система соответствующего оповещения, что человек должен туда зайти и это увидеть. Если человек это не видел, он не является уведомленным. В этом плане эти новеллы как ИПСО выглядят, потому что они такими быть не могут", — подчеркнул адвокат.

По его словам, изменения в части по отправке электронных повесток необходимы для того, чтобы человек был поставлен в известность, чтобы он зашел в этот кабинет и подтвердил сообщение.

"Любыми средствами связи, чтобы человек действительно увидел и был уведомлен и вызван для уточнения анкетных данных или прохождения медицинской комиссии в соответствующие ТЦК и СП", — добавил Гришин.

Напомним, украинский экономист и общественный деятель Андрей Длигач считает, что сейчас можно мобилизовать максимум 230 тысяч человек. Больше просто невозможно, поскольку на это не хватит средств.

Также мы писали, что в новой версии законопроекта по мобилизации одним из вопросов справедливости является исключение права на отсрочку для силовиков. Согласно этому варианту закона, только 50% личного состава остается на бронировании.