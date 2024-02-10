Економіст розповів, скільки чоловіків насправді можна мобілізувати

Тренування батальйону територіальної оборони Києва. Фото: Олександр Ратушняк/LB.ua

Український економіст і громадський діяч Андрій Длігач вважає, що наразі можна мобілізувати максимум 230 тисяч чоловіків. Більше просто не можливо, оскільки на це не вистачить коштів.

Таку думку Длігач висловив в ефірі телемарафону.

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Економіст вважає, що масова мобілізація в Україні наразі неможлива, адже на неї не вистачить коштів.

"Про 500 тисяч мобілізованих взагалі не може йти мова, тому що немає такого ресурсу. За нашими підрахунками, мобілізація понад 15% чоловіків, які можуть підлягати призову, може призвести до економічної катастрофи в країні", — пояснив Длігач.

Експерт також висловив думку, що якщо призвати більше людей, то підприємства в Україні почнуть масово закриватися.

Як альтернативу Длігач пропонує перевести до лав ЗСУ співробітників поліції і податкової.

Раніше ми повідомляли, що юрист та ветеран Збройних сил України Масі Найєм розповів, чому люди не хочуть мобілізуватися. За його словами, причиною є відсутність визначеності щодо майбутнього.

Нагадаємо, у новій версії законопроєкту щодо мобілізації, одним із питань справедливості є виключення права на відстрочку для силовиків. Згідно з цим варіантом закону, тільки 50% особового складу залишається на бронюванні.