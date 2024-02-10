Экономист рассказал, сколько мужчин на самом деле можно мобилизовать

Тренировка батальона территориальной обороны Киева. Фото: Александр Ратушняк/LB.ua

Украинский экономист и общественный деятель Андрей Длигач считает, что сейчас можно мобилизовать максимум 230 тысяч мужчин. Больше просто невозможно, поскольку на это не хватит средств.

Такое мнение Длигач выразил в эфире телемарафона.

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Экономист считает, что массовая мобилизация в Украине пока невозможна, ведь на нее не хватит средств.

"О 500 тысячах мобилизованных вообще не может идти речь, потому что нет такого ресурса. По нашим подсчетам, мобилизация более 15% мужчин, которые могут подлежать призыву, может привести к экономической катастрофе в стране", — пояснил Длигач.

Эксперт также выразил мнение, что если призвать больше людей, предприятия в Украине начнут массово закрываться.

В качестве альтернативы Длигач предлагает перевести в ряды ВСУ сотрудников полиции и налоговой.

Ранее мы сообщали, что юрист и ветеран Вооруженных сил Украины Маси Найем рассказал, почему люди не хотят мобилизоваться. По его словам, причиной является отсутствие определенности по поводу будущего.

Напомним, в новой версии законопроекта по мобилизации одним из вопросов справедливости является исключение права на отсрочку для силовиков. Согласно этому варианту закона, только 50% личного состава остается на бронировании.