Масова мобілізація в Україні — економіст пояснив, чи реальний цей сценарій

Військовослужбовці Збройних сил України. Фото: dumskaya.net

Ще минулого року під час пресконференції Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Генштаб запропонував залучити до лав ЗСУ додатково до 500 тисяч осіб. З того часу в суспільстві не вщухає тема масової мобілізації, чи необхідні такі заходи та наскільки вони реалістичні.

Так, нещодавно в ефірі телемарафону "Єдині новини" доктор економічних наук Андрій Длігач висловив думку, чи реально масово призвати чоловіків на військову службу з економічної точки зору. Повідомляє ТСН.

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За його словами, наразі Україна немає такого ресурсу, який би дозволив мобілізувати 500 тисяч українців.

"Про 500 тисяч мобілізованих взагалі не може йтися, тому що немає такого ресурсу. За нашими підрахунками, мобілізація понад 15% чоловіків, які можуть підлягати призову, може призвести до економічної катастрофи у країні", — зазначив Длігач, підкресливши, що масовий призов призведе до закриття більшості підприємств.

Експерт стверджує, що зараз можна залучити до лав ЗСУ максимум 230 тисяч чоловіків. При цьому він додав, що мобілізувати варто тих, хто офіційно не працевлаштований. Адже держава таким чином не втратить надходження до бюджету і, відповідно, важливого фінансового внеску в оборону країни.

Також він вважає, що серед варіантів — переведення до лав ЗСУ співробітників поліції та податкової.

"Отже, потрібно шукати інший підхід: через рекрутинг, через оптимізацію не стільки витрат, скільки використання того наявного людського ресурсу, який є", — наголосив Андрій Длігач.

Раніше військова ЗСУ назвала причини, чому жінок слід мобілізувати нарівні з чоловіками.

Також заступник голови комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв розповів, чи зможуть засуджені поповнити лави ЗСУ.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Україні пропонують знизити призовний вік чоловіків у новому законопроєкті.