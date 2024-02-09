Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Військовий arrow Чи можлива в Україні масова мобілізація чоловіків — відповідь економіста arrow

Чи можлива в Україні масова мобілізація чоловіків — відповідь економіста

9 лютого 2024 21:34
1a96b750-362c-4742-4e3b-cfa05be09100 - Сергій Вовк
Сергій Вовк
Редактор
Масова мобілізація в Україні — економіст пояснив, чи реальний цей сценарій
Військовослужбовці Збройних сил України. Фото: dumskaya.net
1a96b750-362c-4742-4e3b-cfa05be09100 - Сергій Вовк
Сергій Вовк
Редактор

Ще минулого року під час пресконференції Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Генштаб запропонував залучити до лав ЗСУ додатково до 500 тисяч осіб. З того часу в суспільстві не вщухає тема масової мобілізації, чи необхідні такі заходи та наскільки вони реалістичні. 

Так, нещодавно в ефірі телемарафону "Єдині новини" доктор економічних наук Андрій Длігач висловив думку, чи реально масово призвати чоловіків на військову службу з економічної точки зору. Повідомляє ТСН.

Читайте також:

За його словами, наразі Україна немає такого ресурсу, який би дозволив мобілізувати 500 тисяч українців.

"Про 500 тисяч мобілізованих взагалі не може йтися, тому що немає такого ресурсу. За нашими підрахунками, мобілізація понад 15% чоловіків, які можуть підлягати призову, може призвести до економічної катастрофи у країні", — зазначив Длігач, підкресливши, що масовий призов призведе до закриття більшості підприємств. 

Експерт стверджує, що зараз можна залучити до лав ЗСУ максимум 230 тисяч чоловіків. При цьому він додав, що мобілізувати варто тих, хто офіційно не працевлаштований. Адже держава таким чином не втратить надходження до бюджету і, відповідно, важливого фінансового внеску в оборону країни. 

Також він вважає, що серед варіантів — переведення до лав ЗСУ співробітників поліції та податкової.

"Отже, потрібно шукати інший підхід: через рекрутинг, через оптимізацію не стільки витрат, скільки використання того наявного людського ресурсу, який є", — наголосив Андрій Длігач.

Раніше військова ЗСУ назвала причини, чому жінок слід мобілізувати нарівні з чоловіками.

Також заступник голови комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв розповів, чи зможуть засуджені поповнити лави ЗСУ.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Україні пропонують знизити призовний вік чоловіків у новому законопроєкті.

війна
Україна
економіка
мобілізація
військовозобов'язані

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

7 лютого 2024
Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

30 січня 2024

22:18Кого можуть звільнити від призову за новим законопроєктом про мобілізацію

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

Актуальне по темі