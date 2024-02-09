Массовая мобилизация в Украине — экономист объяснил, реален ли этот сценарий

Военнослужащие Вооруженных сил Украины. Фото: dumskaya.net

Еще в прошлом году во время пресс-конференции Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Генштаб предложил привлечь в ряды ВСУ дополнительно до 500 тысяч человек. С тех пор в обществе не утихает тема массовой мобилизации, необходимы ли такие меры и насколько они реалистичны.

Так, недавно в эфире телемарафона "Єдині новини" доктор экономических наук Андрей Длигач выразил мнение, реально ли массово призвать мужчин на военную службу с экономической точки зрения. Сообщает ТСН.

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По его словам, сейчас Украина не имеет такого ресурса, который позволил бы мобилизовать 500 тысяч украинцев.

"О 500 тысячах мобилизованных вообще речь не может идти, потому что нет такого ресурса. По нашим подсчетам, мобилизация более 15% мужчин, которые могут подлежать призыву, может привести к экономической катастрофе в стране", — отметил Длигач, подчеркнув, что массовый призыв приведет к закрытию большинства предприятий.

Эксперт утверждает, что сейчас можно привлечь в ряды ВСУ максимум 230 тысяч мужчин. При этом он добавил, что мобилизовать следует тех, кто официально не трудоустроен. Ведь государство таким образом не потеряет поступление в бюджет и, соответственно, важный финансовый вклад в оборону страны.

Также он считает, что среди вариантов — перевод в ряды ВСУ сотрудников полиции и налоговой.

"Итак, нужно искать другой подход: через рекрутинг, через оптимизацию не столько затрат, сколько использование имеющегося человеческого ресурса", — подчеркнул Андрей Длигач.

Ранее военная ВСУ назвала причины, почему женщин следует мобилизовать наравне с мужчинами.

Также заместитель председателя комитета Совета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев рассказал, смогут ли осужденные пополнить ряды ВСУ.

Напомним, мы сообщали, что в Украине предлагается снизить призывной возраст мужчин в новом законопроекте.