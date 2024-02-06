Мобілізація засуджених в Україні — нардеп вказав на важливі моменти

Мобілізація засуджених в Україні. Колаж Новини.LIVE

На другий рік повномасштабної війни, яку розпочала країна-агресорка Росія, в Україні серйозно почали обговорювати можливість мобілізації засуджених громадян до лав ЗСУ. Таке рішення може значно підсилити армію. Проте, чи дійсно це можливо реалізувати?

Народний депутат та заступник голови комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв в коментарі "РБК-Україна" висловив думку, що засуджені громадяни, які відбувають покарання, дійсно можуть поповнити українське військо. Проте державі необхідно "знайти рішення, яке буде влаштовувати всіх", та врахувати кілька важливих моментів.

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Заступник голови комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв. Фото: Єгор Чернєв/Facebook

Так, Чернєв підкреслив, що мобілізація засуджених має бути виключно за їхньою добровільною згодою. Також важливо враховувати думку військових командирів й відправляти засуджених служити у ті підрозділи, де керівництво не проти цього.

"Ви знаєте, моя особиста позиція, що це один з інструментів, який можна застосовувати. Але ми маємо розуміти, що це перш за все має бути добровільна мобілізація, по-друге, мають бути все ж таки командири, які будуть погоджуватися і саме рекрутувати засуджених і розуміти, що з цими вони готові працювати, з цими не готові", — пояснив нардеп.

Водночас він додав, що особисто знає командирів на місцях, які вже готові брати у свої підрозділи засуджених. І, звичайно, є багато в'язнів, які бажають стати на захист країни.

"В мене особисто є запити від командирів на місцях, які говорять, дайте мені такий ресурс, я знаю що з ним робити. З іншого боку, є також звернення від засуджених, які відбувають покарання і які також говорять про те, що вони готові захищати Батьківщину, дайте нам таку можливість. Я думаю, тут можна знайти рішення, яке буде влаштовувати всіх", — констатував заступник голови комітету.

Раніше народний депутат та військовий Роман Костенко назвав кількість засуджених, яку Україна може мобілізувати.

Нагадаємо, ми повідомляли, що офіцер бригади "Буревій" НГУ Віталій Марків висловив думку, за яких умов можна мобілізувати ув'язнених.

Також ми інформували, що у ЗСУ розповіли, як розв'язати найболючішу проблему мобілізації.