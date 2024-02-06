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Смогут ли осужденные пополнить ряды ВСУ — нардеп указал на важные нюансы

6 февраля 2024 21:34
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор
Мобилизация осужденных в Украине — нардеп указал на важные моменты
Мобилизация осужденных в Украине. Коллаж Новини.LIVE
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор

На второй год полномасштабной войны, которую начала страна-агрессор Россия, в Украине серьезно начали обсуждать возможность мобилизации осужденных граждан в ряды ВСУ. Такое решение может существенно усилить армию. Однако действительно ли это возможно реализовать?

Народный депутат и заместитель председателя комитета Совета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев в комментарии "РБК-Украина" высказал мнение, что осужденные граждане, отбывающие наказание, действительно могут пополнить украинское войско. Однако государству необходимо "найти решение, которое будет устраивать всех", и учесть несколько важных моментов.

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Мобилизация осужденных в Украине – нардеп указал на важные моменты
Заместитель председателя комитета Совета по нацбезопасности, обороне и разведке Егор Чернев. Фото: Егор Чернев/Facebook

Так, Чернев подчеркнул, что мобилизация осужденных должна быть исключительно по их добровольному согласию. Также важно учитывать мнение военных командиров и отправлять осужденных служить в те подразделения, где руководство не против этого.

"Вы знаете, моя личная позиция, что это один из инструментов, который можно применять. Но мы должны понимать, что это прежде всего должна быть добровольная мобилизация, во-вторых, должны быть все же командиры, которые будут соглашаться и именно рекрутировать осужденных и понимать, что с этими они готовы работать, с этими не готовы", — объяснил нардеп.

В то же время он добавил, что лично знает командиров на местах, которые уже готовы брать в свои подразделения осужденных. И, конечно, есть много заключенных, желающих встать на защиту страны.

"У меня лично есть запросы от командиров на местах, которые говорят, дайте мне такой ресурс, я знаю, что с ним делать. С другой стороны, есть также обращения от осужденных, отбывающих наказание, которые также говорят, что они готовы защищать Родину, дайте нам такую возможность. Я думаю, здесь можно найти решение, которое будет устраивать всех", — констатировал заместитель председателя комитета.

Ранее народный депутат и военный Роман Костенко назвал количество осужденных, которое Украина может мобилизовать.

Напомним, мы сообщали, что офицер бригады "Буревій" НГУ Виталий Марков высказал мнение, при каких условиях можно мобилизовать заключенных.

Также мы информировали, что в ВСУ рассказали, как решить болезненную проблему мобилизации.

Верховная Рада
война
ВСУ
Украина
мобилизация
осужденные

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