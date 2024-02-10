Ветеран ЗСУ розповів, чому українці не хочуть мобілізуватись

Український юрист та ветеран ЗСУ Масі Найєм. Фото: скриншот з відео

Юрист та ветеран Збройних сил України Масі Найєм розповів, чому люди не хочуть мобілізуватися. За його словами, причиною є відсутність визначеності щодо майбутнього.

Про це Масі Найєм розповів для Новини.LIVE.

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Відмова людей мобілізуватись

Найєм наголосив, що є проблеми у відсутності гарантій для родин бійців ЗСУ. Наприклад, якщо військовий отримав поранення й не може здійснювати бойові завдання.

"Коли в родині є людина, яка раниться на війні, йому платять менше, не дивлячись на більші потреби… Людина не може не воювати, не працювати, а звідки дістати гроші? За що жити його родині?" — зазначив ветеран ЗСУ.

Нагадаємо, у новій версії законопроєкту щодо мобілізації, одним із питань справедливості є виключення права на відстрочку для силовиків. Згідно з цим варіантом закону, тільки 50% особового складу залишається на бронюванні.

Також ми писали, що член комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія розповів, що у Верховній раді України пропонують видавати військовозобов'язаним сертифікат захисника. За його словами, це потрібно для "смартмобілізації".