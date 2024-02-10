Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Військовий arrow Ветеран ЗСУ розповів, чому українці не хочуть мобілізуватись arrow

Ветеран ЗСУ розповів, чому українці не хочуть мобілізуватись

10 лютого 2024 18:04
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Ветеран ЗСУ розповів, чому українці не хочуть мобілізуватись
Український юрист та ветеран ЗСУ Масі Найєм. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Юрист та ветеран Збройних сил України Масі Найєм розповів, чому люди не хочуть мобілізуватися. За його словами, причиною є відсутність визначеності щодо майбутнього.

Про це Масі Найєм розповів для Новини.LIVE.

Читайте також:

Відмова людей мобілізуватись

Найєм наголосив, що є проблеми у відсутності гарантій для родин бійців ЗСУ. Наприклад, якщо військовий отримав поранення й не може здійснювати бойові завдання.

"Коли в родині є людина, яка раниться на війні, йому платять менше, не дивлячись на більші потреби… Людина не може не воювати, не працювати, а звідки дістати гроші? За що жити його родині?" — зазначив ветеран ЗСУ.

Нагадаємо, у новій версії законопроєкту щодо мобілізації, одним із питань справедливості є виключення права на відстрочку для силовиків. Згідно з цим варіантом закону, тільки 50% особового складу залишається на бронюванні.

Також ми писали, що член комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія розповів, що у Верховній раді України пропонують видавати військовозобов'язаним сертифікат захисника. За його словами, це потрібно для "смартмобілізації".

війна
ЗСУ
українці
Україна
мобілізація
юрист
поранення

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

7 лютого 2024
Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

30 січня 2024

22:18Кого можуть звільнити від призову за новим законопроєктом про мобілізацію

9 лютого 2024

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

7 лютого 2024
Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

Актуальне по темі