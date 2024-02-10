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Ветеран ВСУ рассказал, почему украинцы не хотят мобилизоваться

10 февраля 2024 18:04
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Ветеран ВСУ рассказал, почему украинцы не хотят мобилизоваться
Украинский юрист и ветеран ВСУ Маси Найем. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Юрист и ветеран Вооруженных сил Украины Маси Найем рассказал, почему люди не хотят мобилизоваться. По его словам, причиной является отсутствие определенности по поводу будущего.

Об этом Маси Найем рассказал для Новини.LIVE.

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Найем подчеркнул, что есть проблемы в отсутствии гарантий для семей бойцов ВСУ. К примеру, если военный получил ранения и не может осуществлять боевые задания.

"Когда в семье есть человек, который ранится на войне, ему платят меньше, несмотря на большие потребности... Человек не может ни воевать, ни работать, а откуда достать деньги? За что жить его семье?" — отметил ветеран ВСУ.

Напомним, в новой версии законопроекта по мобилизации одним из вопросов справедливости является исключение права на отсрочку для силовиков. Согласно этому варианту закона, только 50% личного состава остается на бронировании.

Также мы писали, что член комитета Совета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия рассказал, что в Верховной раде Украины предлагают выдавать военнообязанным сертификат защитника. По его словам, это нужно для "смарт-мобилизации".

война
ВСУ
украинцы
Украина
мобилизация
юрист
ранение

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