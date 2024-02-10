Ветеран ВСУ рассказал, почему украинцы не хотят мобилизоваться

Украинский юрист и ветеран ВСУ Маси Найем. Фото: скриншот с видео

Юрист и ветеран Вооруженных сил Украины Маси Найем рассказал, почему люди не хотят мобилизоваться. По его словам, причиной является отсутствие определенности по поводу будущего.

Об этом Маси Найем рассказал для Новини.LIVE.

Читайте также:

Отказ людей мобилизоваться

Найем подчеркнул, что есть проблемы в отсутствии гарантий для семей бойцов ВСУ. К примеру, если военный получил ранения и не может осуществлять боевые задания.

"Когда в семье есть человек, который ранится на войне, ему платят меньше, несмотря на большие потребности... Человек не может ни воевать, ни работать, а откуда достать деньги? За что жить его семье?" — отметил ветеран ВСУ.

Напомним, в новой версии законопроекта по мобилизации одним из вопросов справедливости является исключение права на отсрочку для силовиков. Согласно этому варианту закона, только 50% личного состава остается на бронировании.

Также мы писали, что член комитета Совета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия рассказал, что в Верховной раде Украины предлагают выдавать военнообязанным сертификат защитника. По его словам, это нужно для "смарт-мобилизации".