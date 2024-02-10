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Що означає статус військовозобов'язаного та хто його має — роз'яснення

10 лютого 2024 07:04
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор
Чи кожен український чоловік є військовозобов'язаним та що означає статус
Військовозобов'язані чоловіки в територіальному центрі комплектування. Фото: ЛОТЦК та СП/Facebook
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор

Практично вже два роки в Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація, під час яких військовозобов'язаним чоловікам вручають повістки з можливим подальшим призовом до війська.

Але, хто з громадян вважається військовозобов’язаним і що насправді означає цей статус? Роз'яснення пише видання Факти ICTV

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Так, відповідно до п. 9 ст. 1 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", військовозобов'язаними вважаються громадяни України, які перебувають у запасі для комплектування ЗСУ та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави.

Також закон визначає, що військовозобов'язаними є чоловіки віком від 27 до 60 років, якщо вони не проходили військову службу.

Варто зауважити, що наразі розглядають можливість знизити вік з 27 до 25 років. Нещодавно Кабінет Міністрів України вніс до Верховної Ради відповідний законопроєкт №10449.

Особа, яка має статус військовозобов'язаного може отримати повістку та бути мобілізована, керуючись указом президента України №69/2022 від 24 лютого 2022 року Про загальну мобілізацію.

Також така особа може самостійно виявити бажання обороняти Україну та добровільно підписати контракт на військову службу.

 

Чи кожен український чоловік є військовозобов'язаним та що означає статус
Військовозобов'язаний у територіальному центрі комплектування. Фото: ЛОТЦК та СП/Facebook

Крім цього, слід знати, що ЗУ "Про військовий обов’язок і військову службу" визначає, запас військовозобов’язаних поділяється на дві категорії:

  1. Військовозобов’язані, які проходили військову службу та здобули військово-облікову спеціальність.
  2. Військовозобов’язані, які не проходили військової служби, або не здобули військово-облікової спеціальності під час проходження військової служби, а також військовозобов’язані-жінки.

На сьогодні не можуть бути мобілізованими:

  • чоловіки старше 60 років, за винятком вищого офіцерського складу — вони можуть служити в ЗСУ до 65 років за власним бажанням;
  • громадяни, які мають право на відстрочення від мобілізації;
  • громадяни, які непридатні до військової служби.

Раніше ми писали, як заповнюється військовий квиток і що означає кожен пункт. 

Нагадаємо, ми повідомляли, що таке тимчасове посвідчення і кому його видають.

Також ми інформували, хто такі ДРГ насправді і які завдання виконують під час війни.

війна
Україна
мобілізація
ТЦК та СП
військовозобов'язані

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