Чи кожен український чоловік є військовозобов'язаним та що означає статус

Що означає статус військовозобов'язаного та хто його має — роз'яснення
Практично вже два роки в Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація, під час яких військовозобов'язаним чоловікам вручають повістки з можливим подальшим призовом до війська.
Але, хто з громадян вважається військовозобов’язаним і що насправді означає цей статус? Роз'яснення пише видання Факти ICTV.
Так, відповідно до п. 9 ст. 1 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", військовозобов'язаними вважаються громадяни України, які перебувають у запасі для комплектування ЗСУ та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави.
Також закон визначає, що військовозобов'язаними є чоловіки віком від 27 до 60 років, якщо вони не проходили військову службу.
Варто зауважити, що наразі розглядають можливість знизити вік з 27 до 25 років. Нещодавно Кабінет Міністрів України вніс до Верховної Ради відповідний законопроєкт №10449.
Особа, яка має статус військовозобов'язаного може отримати повістку та бути мобілізована, керуючись указом президента України №69/2022 від 24 лютого 2022 року Про загальну мобілізацію.
Також така особа може самостійно виявити бажання обороняти Україну та добровільно підписати контракт на військову службу.
Крім цього, слід знати, що ЗУ "Про військовий обов’язок і військову службу" визначає, запас військовозобов’язаних поділяється на дві категорії:
- Військовозобов’язані, які проходили військову службу та здобули військово-облікову спеціальність.
- Військовозобов’язані, які не проходили військової служби, або не здобули військово-облікової спеціальності під час проходження військової служби, а також військовозобов’язані-жінки.
На сьогодні не можуть бути мобілізованими:
- чоловіки старше 60 років, за винятком вищого офіцерського складу — вони можуть служити в ЗСУ до 65 років за власним бажанням;
- громадяни, які мають право на відстрочення від мобілізації;
- громадяни, які непридатні до військової служби.
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