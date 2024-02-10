Каждый ли украинский мужчина является военнообязанным и что означает статус

Что означает статус военнообязанного и кто его имеет — разъяснение
Практически два года в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, во время которых военнообязанным мужчинам вручают повестки с возможным последующим призывом в армию.
Но кто из граждан считается военнообязанным и что на самом деле означает этот статус? Разъяснение пишет издание Факты ICTV.
Так, согласно п. 9 ст. 1 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", военнообязанными считаются граждане Украины, находящиеся в запасе для комплектования ВСУ и других воинских формирований на особый период, а также для выполнения работ по обеспечению обороны государства.
Также закон определяет, что военнообязанными есть мужчины в возрасте от 27 до 60 лет, если они не проходили военную службу.
Стоит отметить, что рассматривают возможность снизить возраст с 27 до 25 лет. Недавно Кабинет Министров Украины внес в Верховную Раду соответствующий законопроект №10449.
Лицо, имеющее статус военнообязанного, может получить повестку и быть мобилизовано, руководствуясь указом президента Украины №69/2022 от 24 февраля 2022 года Об общей мобилизации.
Также такое лицо может самостоятельно изъявить желание защищать Украину и добровольно подписать контракт на военную службу.
Кроме этого, следует знать, что ЗУ "О воинской обязанности и военной службе" определяет, запас военнообязанных делится на две категории:
- Военнообязанные, которые проходили военную службу и получили военно-учетную специальность.
- Военнообязанные, которые не проходили военной службы, или не получили военно-учетную специальность во время прохождения военной службы, а также военнообязанные женщины.
На сегодня не могут быть мобилизованными:
- мужчины старше 60 лет, за исключением высшего офицерского состава — они могут служить в ВСУ до 65 лет по собственному желанию;
- граждане, имеющие право на отсрочку от мобилизации;
- граждане, непригодные к военной службе.
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