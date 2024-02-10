Каждый ли украинский мужчина является военнообязанным и что означает статус

Военнообязанные мужчины в территориальном центре комплектования. Фото: ЛОТЦК и СП/Facebook

Практически два года в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, во время которых военнообязанным мужчинам вручают повестки с возможным последующим призывом в армию.

Но кто из граждан считается военнообязанным и что на самом деле означает этот статус? Разъяснение пишет издание Факты ICTV.

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Так, согласно п. 9 ст. 1 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", военнообязанными считаются граждане Украины, находящиеся в запасе для комплектования ВСУ и других воинских формирований на особый период, а также для выполнения работ по обеспечению обороны государства.

Также закон определяет, что военнообязанными есть мужчины в возрасте от 27 до 60 лет, если они не проходили военную службу.

Стоит отметить, что рассматривают возможность снизить возраст с 27 до 25 лет. Недавно Кабинет Министров Украины внес в Верховную Раду соответствующий законопроект №10449.

Лицо, имеющее статус военнообязанного, может получить повестку и быть мобилизовано, руководствуясь указом президента Украины №69/2022 от 24 февраля 2022 года Об общей мобилизации.

Также такое лицо может самостоятельно изъявить желание защищать Украину и добровольно подписать контракт на военную службу.

Военнообязан в территориальном центре комплектования. Фото: ЛОТЦК и СП/Facebook

Кроме этого, следует знать, что ЗУ "О воинской обязанности и военной службе" определяет, запас военнообязанных делится на две категории:

Военнообязанные, которые проходили военную службу и получили военно-учетную специальность. Военнообязанные, которые не проходили военной службы, или не получили военно-учетную специальность во время прохождения военной службы, а также военнообязанные женщины.

На сегодня не могут быть мобилизованными:

мужчины старше 60 лет, за исключением высшего офицерского состава — они могут служить в ВСУ до 65 лет по собственному желанию;

граждане, имеющие право на отсрочку от мобилизации;

граждане, непригодные к военной службе.

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