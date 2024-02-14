Мобілізація в Україні — у Нацполіції розповіли, де найбільше ухилянтів

Військовозобов'язаний чоловік в ТЦК та СП. Скриншот з відео на Youtube

В Україні продовжили термін дії воєнного стану та загальної мобілізації до 13 травня 2024 року. А отже, військовозобов'язані чоловіки й надалі отримуватимуть повістки й можуть бути призвані до лав ЗСУ. Проте є громадяни, які ховаються від ТЦК, намагаючись уникнути військової служби. Як показала свіжа статистика, таких ухилянтів найбільше у чотирьох областях країни.

В яких же регіонах України найбільша кількість кримінальних проваджень за ухилення від мобілізації, розповів перший заступник голови Національної поліції України Максим Цуцкірідзе в інтерв'ю виданню Цензор.НЕТ.

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За його словами, наразі розслідується близько 9400 проваджень щодо ухилення від мобілізації. Зокрема, до суду скеровано 2600 справ.



"Дещо повільно такі справи розглядаються в судах, ми розуміємо, що на суддів велике навантаження, але вже є й вироки. 2022 року винесено 250 вироків, 2023-го — близько 300. Все ж таки, щоб люди відчували, що відворотності покарання немає за цим злочином, судам треба ще попрацювати", — розповів поліцейський.

За словами представника Нацполіції, на сьогодні ухилянти отримують здебільшого умовні терміни покарання. Водночас Максим Цуцкірідзе наголосив, військовозобов'язані, які отримали умовні терміни покарання за ухилення від мобілізації, все одно підлягають призову на військову службу.

За інформацією першого заступника голови Нацполіції, найбільша кількість кримінальних проваджень з ухилення від мобілізації розслідується у прикордонних областях.

Так, до антирейтингу потрапили такі чотири області:

Одеська;

Закарпатська;

Львівська;

Чернівецька.

Раніше ми повідомляли, що у ТЦК відповіли, як каратимуть ухилянтів, які ігнорують повістки.

Нагадаємо, ми писали, хто з ухилянтів може сісти за ґрати на п'ять років.

Також ми інформували, що чекає на військовозобов'язаних українців за відмову від проходження ВЛК.