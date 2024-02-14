Мобилизация в Украине — в Нацполиции рассказали, где больше всего уклонистов

Военнообязанный мужчина в ТЦК и СП. Скриншот с видео на Youtube

В Украине продлили срок действия военного положения и всеобщей мобилизации до 13 мая 2024 года. А значит, военнообязанные мужчины и дальше будут получать повестки и могут быть призваны в ряды ВСУ. Однако есть граждане, которые скрываются от ТЦК, пытаясь избежать военной службы. Как показала свежая статистика, таких уклонистов больше всего в четырех областях страны.

В каких же регионах Украины наибольшее количество уголовных производств за уклонение от мобилизации рассказал первый заместитель председателя Национальной полиции Украины Максим Цуцкиридзе в интервью изданию Цензор.НЕТ.

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По его словам, в настоящее время расследуется около 9400 производств по уклонению от мобилизации. В частности, в суд направлено 2600 дел.



"Несколько медленно такие дела рассматриваются в судах, мы понимаем, что на судей большая нагрузка, но уже есть и приговоры. В 2022 году вынесено 250 приговоров, в 2023 — около 300. Все-таки, чтобы люди чувствовали, что наказания не избежать за этим преступлением, судам нужно еще поработать", — рассказал полицейский.

По словам представителя Нацполиции, на сегодня уклонисты получают в основном условные сроки наказания. В то же время Максим Цуцкиридзе отметил, что военнообязанные, получившие условные сроки наказания за уклонение от мобилизации, все равно подлежат призыву на военную службу.

По информации первого заместителя главы Нацполиции, наибольшее количество уголовных производств по уклонению от мобилизации расследуется в приграничных областях.

Так, в антирейтинг попали следующие четыре области:

Одесская;

Закарпатская;

Львовская;

Черновицкая.

Ранее мы сообщали, что в ТЦК ответили, как будут наказывать уклонистов игнорирующих повестки.

Напомним, мы писали, кто из уклонистов может сесть за решетку на пять лет.

Также мы информировали, что ждет военнообязанных украинцев за отказ от прохождения ВВК.