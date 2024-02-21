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Економічне бронювання від призову — які два варіанти можливі в Україні

21 лютого 2024 07:04
1a96b750-362c-4742-4e3b-cfa05be09100 - Сергій Вовк
Сергій Вовк
Редактор
Мобілізація в Україні — які варіанти економічного бронювання розглядає влада
Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: ХОТЦК та СП/Facebook
1a96b750-362c-4742-4e3b-cfa05be09100 - Сергій Вовк
Сергій Вовк
Редактор

На сьогодні влада України розглядає дві концепції так званого економічного бронювання від мобілізації, суть яких зводиться до дозволу підприємствам бронювати працівників в обмін на певну суму податків, сплачених у бюджет. Поки що точаться дискусії щодо того, який вигляд має набути відповідний законопроєкт. Проте вже є певні напрацювання, як це може працювати. 

Які варіанти економічного бронювання розглядає влада, пише видання "Українська правда".

Так зазначається, що Офіс Президента та ініціативна група нардепів, яку зібрав голова економічного комітету Дмитро Наталуха, мають різні думки щодо економічного бронювання.

Економічне бронювання від ОП

В ОП пропонують спиратися на розмір реальної заробітної плати. Нижня "межа входу", яка дозволятиме претендувати на економічне бронювання, — 30-35 тисяч гривень на місяць.

Всі податки на доходи фізосіб отримають місцеві бюджети. Фахівці побоюються, що забрати їх звідти може бути складно.

Економічне бронювання від групи депутатів

Група депутатів вважає, що необхідно вводити податок, на кшталт військового збору. Якщо роботодавець хоче подати працівників на економічну бронь, то має гарантувати, що кожного місяця додатково заплатить за нього 20 тисяч гривень.

Всі отримані кошти направлятимуть у спецфонд, гроші з якого йтимуть виключно на армію. 

Що думають у Федерації роботодавців

У Федерації роботодавців кажуть, що обидві названі суми — і зарплата в 35 тисяч, і 20 тисяч збір з роботодавця — недосяжні для більшості їхніх членів.

Як показало опитування, члени ФРУ готові платити за бронь близько 6 тисяч гривень на місяць за одного працівника.

 

Раніше ми писали, чи можливе бронювання із тимчасовим посвідченням.

Нагадаємо, ми повідомляли, у Мінцифрі назвали категорію осіб, яких не бронюватимуть від мобілізації.

Також ми інформували, чи зможуть отримати бронювання від мобілізації працівники продуктового магазину.

війна
Україна
мобілізація
законопроєкт
бронювання
військовозобов'язані

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