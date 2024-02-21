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Экономическое бронирование от призыва — какие два варианта возможны в Украине

21 февраля 2024 07:04
1a96b750-362c-4742-4e3b-cfa05be09100 - Сергей Вовк
Сергей Вовк
Редактор
Мобилизация в Украине — какие варианты экономического бронирования рассматривают
Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: ХОТЦК и СП/Facebook
1a96b750-362c-4742-4e3b-cfa05be09100 - Сергей Вовк
Сергей Вовк
Редактор

На сегодня власти Украины рассматривают две концепции так называемого экономического бронирования от мобилизации, суть которых сводится к разрешению предприятиям бронировать работников в обмен на определенную сумму налогов, уплаченных в бюджет. Пока что ведутся дискуссии относительно того, какой вид должен приобрести соответствующий законопроект. Однако уже есть определенные наработки, как это может работать.

Какие варианты экономического бронирования рассматривают власти, пишет издание "Украинская правда".

Так отмечается, что у Офиса президента и инициативной группы нардепов, которую собрал глава экономического комитета Дмитрий Наталуха, есть разные мнения относительно экономического бронирования.

Экономическое бронирование от ОП

В ОП предлагают опираться на размер реальной заработной платы. Нижняя "граница входа", которая позволит претендовать на экономическое бронирование, — 30-35 тысяч гривен в месяц.

Все налоги на доходы физлиц получат местные бюджеты. Специалисты опасаются, что забрать их оттуда может быть сложно.

Экономическое бронирование от группы депутатов

Группа депутатов считает, что необходимо вводить налог, вроде военного сбора. Если работодатель хочет подать работников на экономическую бронь, то он должен гарантировать, что каждый месяц дополнительно заплатит за него 20 тысяч гривен.

Все полученные средства будут направляться в спецфонд, деньги с которого будут идти исключительно на армию.

Что думают в Федерации работодателей

В Федерации работодателей говорят, что обе названные суммы — и зарплата в 35 тысяч, и 20 тысяч сбор с работодателя — недостижимы для большинства их членов.

Как показал опрос, члены ФРУ готовы платить за бронь около 6 тысяч гривен в месяц за одного работника.

 

Ранее мы писали, возможно ли бронирование с временным удостоверением.

Напомним, мы сообщали, что в Минцифри назвали категорию лиц, которых не будут бронировать от мобилизации.

Также мы информировали, смогут ли получить бронирование от мобилизации работники продуктового магазина.

война
Украина
мобилизация
законопроект
бронирование
военнообязанные

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