Війна в Україні — яка зброя здатна замінити FPV-дрони — відповідь ветерана

Український військовий-оператор FPV-дрона. Фото: АрміяInform

Наразі FPV-дрони у всіх на слуху, адже ці безпілотні літальні апарати показали себе як ефективна зброя на полі бою проти російського окупанта. Вдале застосування одного або декількох дешевих безпілотників може знищити техніку вартістю мільйони доларів, і це неодноразово підтверджували відео з фронту. Ці "пташки" не раз рятували життя українським захисникам і захисницям та суттєво ускладнювали життя ворогу. Тож заслужено цю зброю вважають незамінною у сучасній війні.

Водночас ветеран війни росії проти України, екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий в інтерв'ю "24 Каналу" заявив, що не існує однієї зброї, яка б розв'язала всі проблеми на полі бою, а FPV-дрони не можуть замінити більшість видів озброєння.

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"Вундервафлі" не існує. Кожна зброя має чітко свою нішу, своє призначення. Якраз найкращі результати — це коли в тебе є повний арсенал, і ти використовуєш усе за своїм призначенням", — пояснив Дикий.

Він розповів, що неодноразово чув, ніби FPV-дрони здатні повністю замінити артилерію. Проте це твердження далеке від правди. FPV-дрони програють артилерії насамперед своєю маленькою вагою.

"Що стосується артилерії, то там інше все. Артилерія і б'є на зовсім іншу відстань. Вага FPV-дрона набагато менша, ніж вага тільки однієї бойової частини артилерійського снаряда. Доповнюють себе оці речі просто ідеально, але заміняють дуже частково", — наголосив ветеран.

Натомість Євген Дикий зазначив, що FPV здатні ефективно замінити класичну стару зброю, зокрема РПГ-7, протитанкові керовані ракети, старі гранатомети. Що є зброєю ближнього радіуса дії.

Також дрони вдало заміняють міномети малих калібрів — 60 чи 80 мм. А от вже міномет 120-го калібру замінити FPV-дронами неможливо, попри те, що в них приблизно схожий радіус дії.

"Вага 120-ї міни дає змогу інше робити", — підкреслив він.

Раніше командир полку "Азов" Денис Прокопенко назвав найкращу зброю на фронті та помічника для солдата.

Нагадаємо, ми інформували, що 12-та бригада спеціального призначення НГУ "Азов" потребує інженерів з ремонту дронів в батальйони та інші підрозділи.

Також ми повідомляли, що Україна закуповуватиме дрони через систему Prozorro.