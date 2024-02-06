Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Военный arrow У FPV-дронов есть недостатки — экскомандир "Айдара" объяснил, что с ними не так arrow

У FPV-дронов есть недостатки — экскомандир "Айдара" объяснил, что с ними не так

6 февраля 2024 05:38
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Виктор Кульбаба
Война в Украине — какое оружие способно заменить FPV-дроны — ответ ветерана
Украинский военный-оператор FPV-дрона. Фото: АрмияInform
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Виктор Кульбаба

FPV-дроны у всех на слуху, ведь эти беспилотные летательные аппараты показали себя как эффективное оружие на поле боя против российского оккупанта. Удачное применение одного или нескольких дешевых беспилотников может уничтожить технику стоимостью в миллионы долларов, и это неоднократно подтверждали видео с фронта. Эти "птички" не раз спасали жизнь украинским защитникам и защитницам и существенно усложняли жизнь врагу. Поэтому заслуженно данное оружие считают незаменимым в современной войне.

В то же время ветеран войны России против Украины, экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий в интервью "24 Каналу" заявил, что не существует одного оружия, которое бы решило все проблемы на поле боя, а FPV-дроны не могут заменить большинство видов вооружения.

Читайте также:

"Вундервафли" не существует. Каждое оружие имеет четко свою нишу, свое предназначение. Как раз лучшие результаты — это когда у тебя есть полный арсенал, и ты используешь все по своему назначению", — объяснил Дикий.

Он рассказал, что неоднократно слышал, будто FPV-дроны способны полностью заменить артиллерию. Однако это утверждение далеко от правды. FPV-дроны проигрывают артиллерии в первую очередь своим маленьким весом. 

"Что касается артиллерии, то там другое все. Артиллерия и бьет на совсем другое расстояние. Вес FPV-дрона намного меньше веса одной боевой части артиллерийского снаряда. Дополняют себя эти вещи просто идеально, но заменяют очень частично", — подчеркнул ветеран.

Евгений Дикий отметил, что FPV способны эффективно заменить классическое старое оружие, в частности РПГ-7, противотанковые управляемые ракеты, старые гранатометы. Это оружие ближнего радиуса действия.

Также дроны удачно заменяют минометы малых калибров – 60 или 80 мм. А вот уже миномет 120 калибра заменить FPV-дронами невозможно, несмотря на то, что у них примерно похож радиус действия.

"Вес 120-й мины позволяет другое делать", — подчеркнул он.

 

Ранее командир полка "Азов" Денис Прокопенко назвал лучшее оружие на фронте и помощника для солдата.

Напомним, мы информировали, что 12-я бригада специального назначения НГУ "Азов" нуждается в инженерах по ремонту дронов в батальоны и другие подразделения.

Также мы сообщали, что Украина будет закупать дроны через систему Prozorro.

война
оружие
ВСУ
военные
дроны

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

24 января 2024

23:58 Мобилизация в Украине — какие изменения ждут юношей с 18 лет

Актуальное по теме