Война в Украине — какое оружие способно заменить FPV-дроны — ответ ветерана

Украинский военный-оператор FPV-дрона. Фото: АрмияInform

FPV-дроны у всех на слуху, ведь эти беспилотные летательные аппараты показали себя как эффективное оружие на поле боя против российского оккупанта. Удачное применение одного или нескольких дешевых беспилотников может уничтожить технику стоимостью в миллионы долларов, и это неоднократно подтверждали видео с фронта. Эти "птички" не раз спасали жизнь украинским защитникам и защитницам и существенно усложняли жизнь врагу. Поэтому заслуженно данное оружие считают незаменимым в современной войне.

В то же время ветеран войны России против Украины, экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий в интервью "24 Каналу" заявил, что не существует одного оружия, которое бы решило все проблемы на поле боя, а FPV-дроны не могут заменить большинство видов вооружения.

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"Вундервафли" не существует. Каждое оружие имеет четко свою нишу, свое предназначение. Как раз лучшие результаты — это когда у тебя есть полный арсенал, и ты используешь все по своему назначению", — объяснил Дикий.

Он рассказал, что неоднократно слышал, будто FPV-дроны способны полностью заменить артиллерию. Однако это утверждение далеко от правды. FPV-дроны проигрывают артиллерии в первую очередь своим маленьким весом.

"Что касается артиллерии, то там другое все. Артиллерия и бьет на совсем другое расстояние. Вес FPV-дрона намного меньше веса одной боевой части артиллерийского снаряда. Дополняют себя эти вещи просто идеально, но заменяют очень частично", — подчеркнул ветеран.

Евгений Дикий отметил, что FPV способны эффективно заменить классическое старое оружие, в частности РПГ-7, противотанковые управляемые ракеты, старые гранатометы. Это оружие ближнего радиуса действия.

Также дроны удачно заменяют минометы малых калибров – 60 или 80 мм. А вот уже миномет 120 калибра заменить FPV-дронами невозможно, несмотря на то, что у них примерно похож радиус действия.

"Вес 120-й мины позволяет другое делать", — подчеркнул он.

Ранее командир полка "Азов" Денис Прокопенко назвал лучшее оружие на фронте и помощника для солдата.

Напомним, мы информировали, что 12-я бригада специального назначения НГУ "Азов" нуждается в инженерах по ремонту дронов в батальоны и другие подразделения.

Также мы сообщали, что Украина будет закупать дроны через систему Prozorro.