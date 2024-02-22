Мобілізація в Україні — як пройти повноцінну ВЛК та які документи вимагати

Військовозобов'язаний проходить військово-лікарську комісію. Фото: ЛОТЦК та СП/Facebook

Усі військовозобов'язані чоловіки перед тим, як бути мобілізованими до лав ЗСУ, мають обов'язково пройти військово-лікарську комісію. Саме вона визначає придатність до військової служби та види робіт, які можуть бути протипоказані через наявність тої чи іншої хвороби. Та не рідко на проходження ВЛК виділяється надто мало часу й військовозобов'язані не отримують повноцінний огляд усіх лікарів.

Адвокат Роман Сімутін розповів, як правильно пройти ВЛК та які документи слід вимагати. Так, за його словами, медичний огляд під час мобілізації регулюється главою III, Наказу МО від 14.08.2008 року №402.

Правозахисник зазначив, що українці, які проходять військову медкомісію, мають дотримуватися таких правил:

1. Здати усі аналізи

Сімутін радить перш ніж проходити ВЛК, заявити про необхідність проведення аналізів.

"Щоб всі одразу розуміли, що ви знаєте законний порядок, а тому ви не будете проходити лікарів до отримання результатів тестів, як це і повинно бути", — додав він.

Звичайно, найголовніший — загальний аналіз крові, який має перевірити людину на:

ВІЛ;

гепатит;

цукор.

Також цей аналіз показує загальний стан здоров'я людини, чи немає в організмі якихось запальних процесів тощо. І, звичайно, таким чином уточнюють групу крові та резус.

Також військовозобов'язаному перед оглядом необхідно зробити:

загальний аналіз сечі;

рентген;

ЕКГ.

Чоловіки віком 40+ обов’язково вимірюють тиск, внутрішньоочний тиск.

Аналізи чоловік має пройти самостійно, адже вони не проводяться в рамках ВЛК. До речі, у законодавстві не визначено терміни проходження цих процедур, тому їх можна зробити як у державній, так і у приватній лікарні.

2. Долучайте до медичної справи усі наявні виписки, висновки лікарів тощо

До особистої справи мають бути долучені все без винятку лікарські виписки, висновки, а також виписку з амбулаторної карти.

3. Розкажіть про наявні проблеми зі здоров'ям

При проходженні огляду у профільного лікаря щодо вашого захворювання, розкажіть про наявні проблеми, покажіть виписку та повідомте, що долучили дані документи до особової справи.

4. Вимагайте документи

Адвокат радить завжди вимагати висновок ВЛК про придатність, оформлений у вигляді довідки. Якщо його немає, це ускладнить подальше оскарження.

"Щоб потім отримати довідку в ТЦК згаєте місяць часу, це у кращому випадку, у гіршому, як часто відбувається у моїх справах, оскаржувати доводиться просто наосліп", — пояснив Роман Сімутін.

Що робити, якщо ви за станом здоров'я обмежено придатні, а ВЛК ставить "придатний"

"Якщо ваші проблеми зі здоров’ям тягнуть як мінімум на обмежену придатність, але вам ставлять придатний і не направляють на додаткове обстеження, одразу прямуйте до голови ВЛК, пишіть скаргу і чекайте офіційної відповіді. Не надання відповіді можна розглядати як бездіяльність голови ВЛК, з подальшим оскарженням", — каже Сімутін.

Раніше ми писали, що робити, якщо ВЛК не побачила або проігнорувала хворобу.

Нагадаємо, ми повідомляли, чи може призовник оскаржити висновок ВЛК та уникнути мобілізації.

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