Мобілізація в Україні — ВЛК не побачила хворобу — що слід робити

Військовозобов'язаний проходить військово-лікарську комісію. Фото: УНІАН

Під час дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні військовозобов'язані чоловіки отримують повістки, за якими мають явитися в ТЦК та СП. Після особу можуть направити на військово-лікарську комісію, щоб визначити придатність до військової служби. Проте, трапляються ситуації, коли під час проходження ВЛК лікарі не помічають чи не беруть до уваги певні хвороби, які унеможливлюють службу у лавах Збройних сил.

Що робити військовозобов'язаним чоловікам у такому випадку, розповів юрист Юрій Танасійчук в ефірі телемарафону.

Так, за його словами, до юристів не рідко звертаються з такою ситуацією, коли дійсно є хвороба, яка не дозволяє служити в армії, але у висновку ВЛК зазначають, що людина "придатна до військової служби". Тобто, лікарі практично ігнорують наявність серйозної проблеми зі здоров'ям.

Тож, у такому випадку правозахисник рекомендує не чекати моменту, коли ТЦК та СП вручить повістку, а самостійно оновлювати інформацію про свій стан здоров’я, місце перебування тощо в ТЦК.

При цьому юрист наголосив, що необов'язково приходити до територіального центру особисто, можна надіслати офіційного листа.

"До листа необхідно додати довідку про стан здоров’я, яка буде долучена до особової справи, і потім, під час проходження ВЛК, буде невід’ємною частиною особової справи, на що лікарі зобов’язані звернути увагу", — пояснив Танасійчук.

Юрист додав, що ще 2023 року були прийняті важливі зміни щодо дозволу долучати до матеріалів особової справи довідки з приватних медичних закладів, а не лише з державних установ.

При цьому фахівець підкреслив, що приватні медичні заклади дуже ретельно підходять до лікарських висновків, і на сьогодні практика показала, що це було правильне рішення.

Якщо все ж таки не було враховано хворобу і поставлено штамп "придатний", і людина вирушає на підготовку, то процедура одна — оскарження висновку ВЛК.

"На жаль, ця процедура не дуже дієва і не зупиняє процес відправлення такої особи й прийняття нею присяги… Це дещо патова ситуація, і я сподіваюся, що певна норма, яка дозволить попрацювати над цим громадянам і юристам, буде врахована, коли буде прийматися друга редакція нового закону", — наголосив Юрій Танасійчук.

Раніше ми повідомляли, з якими хворобами чоловіків можуть забрати до ЗСУ.

Нагадаємо, ми писали, як ВЛК визначає, чи придатний чоловік до служби в ЗСУ.

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