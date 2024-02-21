Мобилизация в Украине — ВВК не увидела болезнь — что делать

Военнообязанный проходит военно-врачебную комиссию. Фото: УНИАН

Во время действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине военнообязанные мужчины получают повестки, по которым должны явиться в ТЦК и СП. После лиц могут направить на военно-врачебную комиссию, чтобы определить пригодность к военной службе. Однако случаются ситуации, когда во время прохождения ВВК врачи не замечают или не принимают во внимание определенные болезни, которые делают невозможным службу в рядах Вооруженных сил.

Что делать военнообязанным мужчинам в таком случае, рассказал юрист Юрий Танасийчук в эфире телемарафона.

Так, по его словам, к юристам нередко обращаются с такой ситуацией, когда действительно есть болезнь, которая не позволяет служить в армии, но в заключении ВВК отмечают, что человек "пригоден к военной службе". То есть врачи практически игнорируют наличие серьезной проблемы со здоровьем.

Так, в таком случае правозащитник рекомендует не ждать момента, когда ТЦК и СП вручит повестку, а самостоятельно обновлять информацию о своем состоянии здоровья, местонахождении и т.д.

При этом юрист подчеркнул, что необязательно приходить в территориальный центр лично, можно отправить официальное письмо.

"К письму необходимо добавить справку о состоянии здоровья, которая будет вовлечена в личное дело, и затем, во время прохождения ВВК, будет неотъемлемой частью личного дела, на что врачи обязаны обратить внимание", — пояснил Танасийчук.

Юрист добавил, что еще в 2023 году были приняты важные изменения касательно разрешения приобщать к материалам личного дела справки из частных медицинских учреждений, а не только из государственных учреждений.

При этом специалист подчеркнул, что частные медицинские учреждения очень тщательно подходят к врачебным выводам, и на сегодня практика показала, что это было правильное решение.

Если все же не была учтена болезнь и поставлен штамп "пригодный", и человек отправляется на подготовку, то процедура одна — обжалование заключения ВВК.

"К сожалению, эта процедура не очень действенна и не останавливает процесс отправления такого лица и принятия им присяги… Это несколько патовая ситуация, и я надеюсь, что определенная норма, которая позволит поработать над этим гражданам и юристам, будет учтена, когда будет приниматься вторая редакция нового закона", — подчеркнул Юрий Танасийчук.

Ранее мы сообщали, с какими болезнями мужчин могут забрать в ВСУ.

Напомним, мы писали, как ВВК определяет, пригоден ли мужчина к службе в ВСУ.

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