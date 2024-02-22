Мобилизация в Украине — как пройти полноценную ВВК и какие документы требовать

Военнообязанный проходит военно-врачебную комиссию. Фото: ЛОТЦК и СП/Facebook

Все военнообязанные мужчины перед тем, как быть мобилизованными в ряды ВСУ, должны обязательно пройти военно-врачебную комиссию. Именно она определяет пригодность к военной службе и виды работ, которые могут быть противопоказаны из-за того или иного заболевания. Но не редко на прохождение ВВК выделяется слишком мало времени и военнообязанные не получают полноценного осмотра всех врачей.

Адвокат Роман Симутин рассказал, как правильно пройти ВВК и какие документы требуется. Так, по его словам, медицинский осмотр во время мобилизации регулируется главой III, Приказа МО от 14.08.2008 года №402.

Правозащитник отметил, что украинцы, проходящие военную медкомиссию, должны соблюдать следующие правила:

1. Сдать все анализы

Симутин советует, прежде чем проходить ВВК, заявить о необходимости проведения анализов.

"Чтобы все сразу понимали, что вы знаете законный порядок, поэтому вы не будете проходить врачей до получения результатов тестов, как это и должно быть", — добавил он.

Конечно, самый главный — общий анализ крови, который должен проверить человека на:

ВИЧ;

гепатит;

сахар.

Также этот анализ показывает общее состояние здоровья человека, нет ли в организме каких-то воспалительных процессов и т.д. И, конечно, таким образом, уточняют группу крови и резус.

Также военнообязанному перед осмотром необходимо сделать:

общий анализ мочи;

рентген;

ЭКГ.

Мужчины 40+ обязательно измеряют давление, внутриглазное давление.

Анализы мужчины должны пройти самостоятельно, ведь они не проводятся в рамках ВВК. Кстати, в законодательстве не определены сроки прохождения этих процедур, поэтому их можно сделать как в государственной, так и в частной больнице.

2. Приобщайте к медицинскому делу все выписки, выводы врачей и т.п.

К личному делу должны быть приобщены все лекарственные выписки, выводы, а также выписку с амбулаторной карты.

3. Расскажите об имеющихся проблемах со здоровьем

При прохождении осмотра у профильного врача по вашему заболеванию, расскажите об имеющихся проблемах, покажите выписку и сообщите, что приобщили данные документы к личному делу.

4. Требуйте документы

Адвокат советует всегда требовать заключения ВВК о пригодности, оформленном в виде справки. Если его нет, это усложнит дальнейшее обжалование.

"Чтобы потом получить справку в ТЦК потеряете месяц времени, это в лучшем случае, в худшем, как часто происходит по моим делам, обжаловать приходится просто вслепую", — пояснил Роман Симутин.

Что делать, если вы по состоянию здоровья ограниченно пригодны, а ВВК ставит "пригодный"

"Если ваши проблемы со здоровьем тянут как минимум на ограниченную пригодность, но вам ставят пригодный и не направляют на дополнительное обследование, сразу направляйтесь к главе ВВК, пишите жалобу и ждите официального ответа. Не предоставление ответа можно рассматривать как бездействие главы ВВК, дальнейшим обжалованием", — говорит Симутин.

Раньше мы писали, что делать, если ВВК не увидела или проигнорировала болезнь.

Напомним, мы сообщали, может ли призывник обжаловать заключение ВВК и избежать мобилизации.

Также мы информировали, могут ли служить в ВСУ мужчины с инвалидностью II группы.