Зарплати військових ЗСУ 2024 року — скільки отримують бойові медики

Військові медики допомагають пораненому у стабпункті. Фото: radiosvoboda.org

Справжні янголи військових ЗСУ — без перебільшення бойові медики. Їхня робота на фронті постійно відбувається у титанічній напрузі як фізично, так і морально. Втім, саме ці люди рятують, а інколи й повертають до життя усіх наших захисників та захисниць. Це одні з головних причин, чому військові медичні працівники повинні отримувати гідну заробітну плату.

Скільки насправді отримують бойові медики 2024 року та від чого залежить сума зарплати, інформує пресслужба Мінохорони здоров'я.

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Так, відомо, що на територіях активних бойових дій, відповідно до наказу Мінреінтеграції, встановлено такі розміри заробітної плати:

28 000 грн — для лікарів, фармацевтів, професіоналів у галузі охорони здоров’я та професіоналів з вищою немедичною освітою у галузі охорони здоров'я;

18 000 грн — для медсестер та медбратів;

9 000 грн — для молодших медпрацівників.

Відповідно до вищезгаданого наказу, на прифронтових територіях розміри зарплати становлять не менше:

23 000 грн — для лікарів, фармацевтів, професіоналів у галузі охорони здоров’я та професіоналів з вищою немедичною освітою у галузі охорони здоров'я;

15 500 грн — для медсестер та медбратів;

8 000 грн — для молодших медпрацівників.

Рішення розповсюджується на медичних працівників закладів охорони здоров’я, які мають контракт із Національною службою здоров'я.

Раніше міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявляв, що такі заробітні плати дозволяють зберегти кадровий потенціал на прифронтових територіях та в зоні активних бойових дій, надаючи гідну заробітну плату медикам, які працюють в умовах постійного ризику для свого життя та здоров’я.

Евакуація пораненого військового. Фото: Азов/Facebook

Що треба знати про бойові

На період воєнного стану військовослужбовці також отримують додаткову винагороду:

30 000 грн — отримують усі військовослужбовці, які виконують бойові завдання, але не служать на передовій. Це, наприклад, підрозділи забезпечення, які підвозять боєприпаси, завантажують майно тощо;

50 000 грн — виплачують за управління військами;

100 000 грн — отримують військові, які беруть безпосередню участь у бойових діях. Також цю суму можуть отримати військові, які лікуються в стаціонарі після поранення або які потрапили в полон (виплату отримує родина військового) чи загинули на війні (одноразову виплату отримує родина).

Важливо: ці суми вказано за повний місяць виконання бойових завдань.

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