"Азов" запрошує на роботу танкіста — скільки платять та що треба робити

Танкісти з полку "Азов" на танку. Фото: facebook.com/azov.media

Бригада "Азов" НГУ шукає спеціалістів до танкової роти. Танкісту обіцяють високу зарплату до 125 000 грн, а також належні умови праці. Серед обов'язків працівника — обслуговування та ремонт танка, транспортування екіпажу, вміння орієнтуватися та уважність до локації.

Відповідна вакансія з'явилася на сайті з пошуку роботи Work.ua у понеділок, 5 лютого.

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Скриншот вакансії Танкіст на сайті з пошуку роботи Work.ua

Вакансія танкіст в "Азов"

Обов'язки фахівця в полку "Азов" такі:

технічне обслуговування танка, проведення планово-попереджувальних оглядів машини та, за потреби, її ремонту;

безпечне доставлення екіпажу на позицію під час бойового завдання та вивезення його після виконання завдання;

запам‘ятовування та орієнтування відповідно до маршруту, слідкування за тим, щоб не потрапити на міну чи засідку.

Що повинен вміти танкіст

У кандидата має бути досвід керування гусеничною технікою (трактором, комбайном) та військової служби. Із особистих характеристик такі:

фізична та психологічна витривалість;

готовність до довгого перебування у закритому просторі;

уважність, обережність, швидка реакція на зміни обставин;

стресостійкість;

мотивація нищити ворога;

готовність працювати в зоні активних бойових дій.

Які умови роботи в "Азові"

Натомість азовці пропонують зарплатню від 25 до 125 тис. грн та доплату за виконання обов'язків у зоні бойових дій в розмірі 3300 грн/день, офіційну мобілізацію до закінчення воєнного стану або підписання контракту з полком, а також змогу чинним військовим перевестись з інших підрозділів.

Нагадаємо, що "Азов" пропонує роботу зв'язківцям. Серед умінь кандидата повинні бути обслуговування та контроль роботи засобів військового зв’язку, відновлення засобів і способів зв’язку в зонах проведення воєнних операцій, наслідків стихійних лих, аварій,

шифрування військових повідомлень, перехоплення інформації супротивника та інші.

Також ми повідомляли, що азовці запрошують на роботу електромонтера. Серед основних обов'язків фахівців — діагностика та ремонт систем авто, монтаж та заміна електричних компонентів, а також використання спеціалізованого обладнання і програмного забезпечення.