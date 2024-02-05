Рекрутинг зв'язківців — "Азов" запрошує на роботу та обіцяє оплату до 125 000 грн
12-та бригада спеціального призначення НГУ "Азов" пропонує роботу зв'язківцям в батальйонах та інших підрозділах. Серед запропонованих умов праці також є офіційна мобілізація чи служба за контрактом, висока зарплатня до 125 тис. грн та доплата понад 3000 грн і можливість перевестись з інших підрозділів чинним військовослужбовцям.
Відповідна вакансія з'явилася на сайті з пошуку роботи Work.ua у п'ятницю, 2 лютого.
Що має робити зв'язківець
Азовці зазначили, що майбутній працівник на посаді зв'язківця повинен вміти. Серед його обов'язків такі:
- обслуговування та контроль роботи засобів військового зв’язку;
- моніторинг якості передачі сигналів між точками зв’язку;
- з’ясування причин і усунення несправностей приладів і ліній військового зв’язку;
- проєктування і створення нових схем телекомунікаційного або радіоповідомлення;
- організація роботи мобільних і переносних станцій військового зв’язку;
- відновлення засобів і способів зв’язку в зонах проведення воєнних операцій, наслідків стихійних лих, аварій;
- шифрування військових повідомлень;
- перехоплення інформації супротивника;
- диверсійні роботи з ушкодження каналів повідомлення ворожих підрозділів.
Які вимоги до зв'язківця
Серед вимог, які вказали бійці полку "Азов" до кандидата такі:
- профільна освіта або спеціальна підготовка;
- відмінне знання всіх видів і спосіб організації військового зв’язку (зокрема, його шифрування);
- розуміння основ електромеханіки, електротехніки, інтернет-технологій, а також теле- й радіокомунікацій;
- навички виконання спеціальних монтажних і ремонтних робіт;
- вміння правильно використовувати необхідні обладнання, призначені для контролю різних засобів зв’язку.
Окрім цього, фахівець повинен мати ще й особисті характеристики. Йдеться про міцне здоров'я, чітку дикцію, вміння швидко сприймати й запам’ятовувати інформацію, а також бути відповідальним, уважним та зібраним.
Умови роботи в "Азові"
Військові пропонують заробітну плату від 25 до 125 000 грн, а також грошову надбавку в розмірі 3300 грн/день за виконання обов'язків у зоні проведення бойових дій. Крім того, серед умов роботи також є офіційна мобілізація до закінчення воєнного стану або підписання контракту та змога перевестись військовим з інших підрозділів.
Хто ще потрібен "Азову"
Нагадаємо, що азовці запрошують на роботу електромонтера. Серед основних обов'язків фахівців — діагностика та ремонт систем авто, монтаж та заміна електричних компонентів, а також використання спеціалізованого обладнання і програмного забезпечення.
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