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Рекрутинг зв'язківців — "Азов" запрошує на роботу та обіцяє оплату до 125 000 грн

5 лютого 2024 03:44
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Рекрутинг зв'язківців — "Азов" запрошує на роботу та обіцяє оплату до 125 000 грн
Бійці "Азову" передають одне одному штандарт. Фото: azov.org.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

12-та бригада спеціального призначення НГУ "Азов" пропонує роботу зв'язківцям в батальйонах та інших підрозділах. Серед запропонованих умов праці також є офіційна мобілізація чи служба за контрактом, висока зарплатня до 125 тис. грн та доплата понад 3000 грн і можливість перевестись з інших підрозділів чинним військовослужбовцям.

Відповідна вакансія з'явилася на сайті з пошуку роботи Work.ua у п'ятницю, 2 лютого.

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Що має робити зв'язківець

Азовці зазначили, що майбутній працівник на посаді зв'язківця повинен вміти. Серед його обов'язків такі:

  • обслуговування та контроль роботи засобів військового зв’язку;
  • моніторинг якості передачі сигналів між точками зв’язку;
  • з’ясування причин і усунення несправностей приладів і ліній військового зв’язку;
  • проєктування і створення нових схем телекомунікаційного або радіоповідомлення;
  • організація роботи мобільних і переносних станцій військового зв’язку;
  • відновлення засобів і способів зв’язку в зонах проведення воєнних операцій, наслідків стихійних лих, аварій;
  • шифрування військових повідомлень;
  • перехоплення інформації супротивника;
  • диверсійні роботи з ушкодження каналів повідомлення ворожих підрозділів.
Скриншот пропозиції про роботу в полку "Азов" на сайті Work.ua
Скриншот пропозиції про роботу в полку "Азов" на сайті Work.ua

Які вимоги до зв'язківця

Серед вимог, які вказали бійці полку "Азов" до кандидата такі:

  • профільна освіта або спеціальна підготовка;
  • відмінне знання всіх видів і спосіб організації військового зв’язку (зокрема, його шифрування);
  • розуміння основ електромеханіки, електротехніки, інтернет-технологій, а також теле- й радіокомунікацій;
  • навички виконання спеціальних монтажних і ремонтних робіт;
  • вміння правильно використовувати необхідні обладнання, призначені для контролю різних засобів зв’язку.

Окрім цього, фахівець повинен мати ще й особисті характеристики. Йдеться про міцне здоров'я, чітку дикцію, вміння швидко сприймати й запам’ятовувати інформацію, а також бути відповідальним, уважним та зібраним.

Умови роботи в "Азові"

Військові пропонують заробітну плату від 25 до 125 000 грн, а також грошову надбавку в розмірі 3300 грн/день за виконання обов'язків у зоні проведення бойових дій. Крім того, серед умов роботи також є офіційна мобілізація до закінчення воєнного стану або підписання контракту та змога перевестись військовим з інших підрозділів.

Хто ще потрібен "Азову"

Нагадаємо, що азовці запрошують на роботу електромонтера. Серед основних обов'язків фахівців — діагностика та ремонт систем авто, монтаж та заміна електричних компонентів, а також використання спеціалізованого обладнання і програмного забезпечення.

Також ми писали, що "Азов" потребує інженерів з ремонту дронів. Спеціаліст повинен ремонтувати агродрони DJI, дрони DJI, Autel, FPV, а також деталі та комплектуючі до дронів.

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