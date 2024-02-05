Рекрутинг связистов — "Азов" приглашает на работу и обещает оплату до 125 000 грн

Бойцы "Азова" передают друг другу штандарт. Фото: azov.org.ua

12-я бригада специального назначения НГУ "Азов" предлагает работу связистам в батальонах и других подразделениях. Среди предлагаемых условий труда также есть официальная мобилизация или служба по контракту, высокая зарплата до 125 тыс. грн и доплата более 3000 грн и возможность перевестись из других подразделений действующим военнослужащим.

Соответствующая вакансия появилась на сайте по поиску работы Work.ua в пятницу, 2 февраля.

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Что должен делать связист

Азовцы отметили, что будущий работник на должности связиста должен уметь. Среди его обязанностей следующие:

обслуживание и контроль работы средств военной связи;

мониторинг качества передачи сигналов между точками связи;

уяснение причин и устранение неисправностей приборов и линий военной связи;

проектирование и создание новых схем телекоммуникационного или радиосообщения;

организация работы мобильных и переносных станций военной связи;

восстановление средств и способов связи в зонах проведения военных операций, последствий стихийных бедствий, аварий;

шифрование военных сообщений;

перехват информации противника;

диверсионные работы по повреждению каналов сообщения вражеских подразделений.

Скриншот предложения о работе в полку "Азов" на сайте Work.ua

Какие требования к связисту

Среди требований, которые указали бойцы полка "Азов" к кандидату следующие:

профильное образование или специальная подготовка;

отличное знание всех видов и способ организации военной связи (в частности, его шифрование);

понимание основ электромеханики, электротехники, интернет-технологий, а также теле- и радиокоммуникаций;

навыки выполнения специальных монтажных и ремонтных работ;

умение правильно использовать необходимые оборудование, предназначенные для контроля разных средств связи.

Кроме того, специалист должен иметь еще и личные характеристики. Речь идет о крепком здоровье, четкой дикции, умении быстро воспринимать и запоминать информацию, а также быть ответственным, внимательным и собранным.

Условия работы в "Азове"

Военные предлагают заработную плату от 25 до 125 000 грн, а также денежную надбавку в размере 3300 грн/день за исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий. Кроме того, среди условий работы также есть официальная мобилизация до окончания военного положения или подписание контракта и возможность перевестись военным из других подразделений.

Кто еще нужен "Азову"

Напомним, что азовцы приглашают на работу электромонтера. Среди основных обязанностей специалистов — диагностика и ремонт систем авто, монтаж и замена электрических компонентов, а также использование специализированного оборудования и программного обеспечения.

Также мы писали, что "Азов" нуждается в инженерах по ремонту дронов. Специалист должен ремонтировать агродроны DJI, дроны DJI, Autel, FPV, а также детали и комплектующие к дронам.