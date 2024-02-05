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Рекрутинг связистов — "Азов" приглашает на работу и обещает оплату до 125 000 грн

5 февраля 2024 03:44
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Рекрутинг связистов — "Азов" приглашает на работу и обещает оплату до 125 000 грн
Бойцы "Азова" передают друг другу штандарт. Фото: azov.org.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

12-я бригада специального назначения НГУ "Азов" предлагает работу связистам в батальонах и других подразделениях. Среди предлагаемых условий труда также есть официальная мобилизация или служба по контракту, высокая зарплата до 125 тыс. грн и доплата более 3000 грн и возможность перевестись из других подразделений действующим военнослужащим.

Соответствующая вакансия появилась на сайте по поиску работы Work.ua в пятницу, 2 февраля.

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Что должен делать связист

Азовцы отметили, что будущий работник на должности связиста должен уметь. Среди его обязанностей следующие:

  • обслуживание и контроль работы средств военной связи;
  • мониторинг качества передачи сигналов между точками связи;
  • уяснение причин и устранение неисправностей приборов и линий военной связи;
  • проектирование и создание новых схем телекоммуникационного или радиосообщения;
  • организация работы мобильных и переносных станций военной связи;
  • восстановление средств и способов связи в зонах проведения военных операций, последствий стихийных бедствий, аварий;
  • шифрование военных сообщений;
  • перехват информации противника;
  • диверсионные работы по повреждению каналов сообщения вражеских подразделений.
Скриншот предложения о работе в полку "Азов" на сайте Work.ua
Скриншот предложения о работе в полку "Азов" на сайте Work.ua

Какие требования к связисту

Среди требований, которые указали бойцы полка "Азов" к кандидату следующие:

  • профильное образование или специальная подготовка;
  • отличное знание всех видов и способ организации военной связи (в частности, его шифрование);
  • понимание основ электромеханики, электротехники, интернет-технологий, а также теле- и радиокоммуникаций;
  • навыки выполнения специальных монтажных и ремонтных работ;
  • умение правильно использовать необходимые оборудование, предназначенные для контроля разных средств связи.

Кроме того, специалист должен иметь еще и личные характеристики. Речь идет о крепком здоровье, четкой дикции, умении быстро воспринимать и запоминать информацию, а также быть ответственным, внимательным и собранным.

Условия работы в "Азове"

Военные предлагают заработную плату от 25 до 125 000 грн, а также денежную надбавку в размере 3300 грн/день за исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий. Кроме того, среди условий работы также есть официальная мобилизация до окончания военного положения или подписание контракта и возможность перевестись военным из других подразделений.

Кто еще нужен "Азову"

Напомним, что азовцы приглашают на работу электромонтера. Среди основных обязанностей специалистов — диагностика и ремонт систем авто, монтаж и замена электрических компонентов, а также использование специализированного оборудования и программного обеспечения.

Также мы писали, что "Азов" нуждается в инженерах по ремонту дронов. Специалист должен ремонтировать агродроны DJI, дроны DJI, Autel, FPV, а также детали и комплектующие к дронам.

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