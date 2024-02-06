"Азов" приглашает на работу танкиста — сколько платят и что нужно делать

Танкисты из полка "Азов" на танке. Фото: facebook.com/azov.media

Бригада "Азов" НГУ ищет специалистов в танковую роту. Танкисту обещают высокую зарплату до 125 000 грн, а также надлежащие условия труда. Среди обязанностей работника — обслуживание и ремонт танка, транспортировка экипажа, умение ориентироваться и внимательность к локации.

Соответствующая вакансия появилась на сайте по поиску работы Work.ua в понедельник, 5 февраля.

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Скриншот вакансии Танкист на сайте по поиску работы Work.ua

Вакансия танкист в "Азов"

Обязанности специалиста в полку "Азов" таковы:

техническое обслуживание танка, проведение планово-предупредительных осмотров машины и, при необходимости, ее ремонт;

безопасная доставка экипажа на позицию во время боевого задания и вывоз его после выполнения задания;

запоминание и ориентировка в соответствии с маршрутом, следить за тем, чтобы не попасть на мину или в засаду.

Что должен уметь танкист

У кандидата должен быть опыт управления гусеничной техникой (трактором, комбайном) и военной службы. Из личных характеристик следующие:

физическая и психологическая выносливость;

готовность к длительному пребыванию в закрытом пространстве;

внимательность, осторожность, скорая реакция на изменения обстоятельств;

стрессоустойчивость;

мотивация уничтожать врага;

готовность работать в зоне активных боевых действий

Какие условия работы в "Азове"

Азовцы предлагают зарплату от 25 до 125 тыс. грн и доплату за исполнение обязанностей в зоне боевых действий в размере 3300 грн/день, официальную мобилизацию до окончания военного положения или подписание контракта с полком, а также возможность действующим военным перевестись из других подразделений.

Напомним, что "Азов" предлагает работу связистам. Среди умений кандидата должны быть обслуживание и контроль работы средств военной связи, восстановление средств и способов связи в зонах проведения военных операций, последствий стихийных бедствий, аварий, шифрование военных сообщений, перехват информации противника и другие.

Также мы сообщали, что азовцы приглашают на работу электромонтера. Среди основных обязанностей специалистов — диагностика и ремонт систем авто, монтаж и замена электрических компонентов, а также использование специализированного оборудования и программного обеспечения.