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"Азов" приглашает на работу танкиста — сколько платят и что нужно делать

6 февраля 2024 03:38
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
"Азов" приглашает на работу танкиста — сколько платят и что нужно делать
Танкисты из полка "Азов" на танке. Фото: facebook.com/azov.media
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Бригада "Азов" НГУ ищет специалистов в танковую роту. Танкисту обещают высокую зарплату до 125 000 грн, а также надлежащие условия труда. Среди обязанностей работника — обслуживание и ремонт танка, транспортировка экипажа, умение ориентироваться и внимательность к локации.

Соответствующая вакансия появилась на сайте по поиску работы Work.ua в понедельник, 5 февраля.

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Скриншот вакансии Танкист на сайте по поиску работы Work.ua
Скриншот вакансии Танкист на сайте по поиску работы Work.ua

Вакансия танкист в "Азов"

Обязанности специалиста в полку "Азов" таковы:

  • техническое обслуживание танка, проведение планово-предупредительных осмотров машины и, при необходимости, ее ремонт;
  • безопасная доставка экипажа на позицию во время боевого задания и вывоз его после выполнения задания;
  • запоминание и ориентировка в соответствии с маршрутом, следить за тем, чтобы не попасть на мину или в засаду.

Что должен уметь танкист

У кандидата должен быть опыт управления гусеничной техникой (трактором, комбайном) и военной службы. Из личных характеристик следующие:

  • физическая и психологическая выносливость;
  • готовность к длительному пребыванию в закрытом пространстве;
  • внимательность, осторожность, скорая реакция на изменения обстоятельств;
  • стрессоустойчивость;
  • мотивация уничтожать врага;
  • готовность работать в зоне активных боевых действий

Какие условия работы в "Азове"

Азовцы предлагают зарплату от 25 до 125 тыс. грн и доплату за исполнение обязанностей в зоне боевых действий в размере 3300 грн/день, официальную мобилизацию до окончания военного положения или подписание контракта с полком, а также возможность действующим военным перевестись из других подразделений.

Напомним, что "Азов" предлагает работу связистам. Среди умений кандидата должны быть обслуживание и контроль работы средств военной связи, восстановление средств и способов связи в зонах проведения военных операций, последствий стихийных бедствий, аварий, шифрование военных сообщений, перехват информации противника и другие.

Также мы сообщали, что азовцы приглашают на работу электромонтера. Среди основных обязанностей специалистов — диагностика и ремонт систем авто, монтаж и замена электрических компонентов, а также использование специализированного оборудования и программного обеспечения.

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