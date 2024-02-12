Зарплаты военных ВСУ 2024 года — сколько получают боевые медики

Какие реальные зарплаты боевых медиков в ВСУ — названы суммы 2024 года
Настоящие ангелы военных ВСУ — без преувеличения, боевые медики. Их работа на фронте постоянно проходит в титаническом напряжении как физически, так и морально. Впрочем, именно эти люди спасают, а иногда и возвращают к жизни всех наших защитников и защитниц. Это одни из главных причин, почему военные медицинские работники должны получать достойную заработную плату.
Сколько на самом деле получают боевые медики в 2024 году и от чего зависит сумма зарплаты, сообщает пресс-служба Минздрава.
Так, известно, что на территориях активных боевых действий, согласно приказу Минреинтеграции, установлены следующие размеры заработной платы:
- 28000 грн — для врачей, фармацевтов, профессионалов в области здравоохранения и профессионалов с высшим немедицинским образованием в области здравоохранения;
- 18000 грн — для медсестер и медбратов;
- 9000 грн — для младших медработников.
Согласно вышеуказанному приказу, на прифронтовых территориях размеры зарплаты составляют не меньше:
- 23000 грн — для врачей, фармацевтов, профессионалов в области здравоохранения и профессионалов с высшим немедицинским образованием в области здравоохранения;
- 15500 грн — для медсестер и медбратов;
- 8000 грн — для младших медработников.
Ранее Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявлял, что такие заработные платы позволяют сохранить кадровый потенциал на прифронтовых территориях и в зоне активных боевых действий, предоставляя достойную заработную плату медикам, работающим в условиях постоянного риска для своей жизни и здоровья.
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