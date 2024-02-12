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Какие реальные зарплаты боевых медиков в ВСУ — названы суммы 2024 года

12 февраля 2024 19:57
1a96b750-362c-4742-4e3b-cfa05be09100 - Сергей Вовк
Сергей Вовк
Редактор
Зарплаты военных ВСУ 2024 года — сколько получают боевые медики
Военные медики помогают раненому в стабпункте. Фото: radiosvoboda.org
1a96b750-362c-4742-4e3b-cfa05be09100 - Сергей Вовк
Сергей Вовк
Редактор

Настоящие ангелы военных ВСУ — без преувеличения, боевые медики. Их работа на фронте постоянно проходит в титаническом напряжении как физически, так и морально. Впрочем, именно эти люди спасают, а иногда и возвращают к жизни всех наших защитников и защитниц. Это одни из главных причин, почему военные медицинские работники должны получать достойную заработную плату.

Сколько на самом деле получают боевые медики в 2024 году и от чего зависит сумма зарплаты, сообщает пресс-служба Минздрава.

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Так, известно, что на территориях активных боевых действий, согласно приказу Минреинтеграции, установлены следующие размеры заработной платы:

  • 28000 грн — для врачей, фармацевтов, профессионалов в области здравоохранения и профессионалов с высшим немедицинским образованием в области здравоохранения;
  • 18000 грн — для медсестер и медбратов;
  • 9000 грн — для младших медработников.

Согласно вышеуказанному приказу, на прифронтовых территориях размеры зарплаты составляют не меньше:

  • 23000 грн — для врачей, фармацевтов, профессионалов в области здравоохранения и профессионалов с высшим немедицинским образованием в области здравоохранения;
  • 15500 грн — для медсестер и медбратов;
  • 8000 грн — для младших медработников.

Ранее Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявлял, что такие заработные платы позволяют сохранить кадровый потенциал на прифронтовых территориях и в зоне активных боевых действий, предоставляя достойную заработную плату медикам, работающим в условиях постоянного риска для своей жизни и здоровья.

Ранее мы сообщали, как стать боевым медиком в Украине, что для этого необходимо и где получить соответствующие навыки и знания.

Напомним, мы писали, что делать, если раненому военному не платят.

Также мы информировали, сколько платят танкистам в "Азове" и что нужно делать.

зарплаты
война
ВСУ
медики
военные
мобилизация

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