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Кому з українців точно не дадуть відстрочку від мобілізації

5 лютого 2024 22:20
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Віктор Кульбаба
Законопроєкт про мобілізацію в Україні — кому точно не дадуть відстрочку
Чоловік, який перебуває у будівлі ТЦК. Фото: схіd.info
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Віктор Кульбаба

Нещодавно до Верховної Ради України подали законопроєкт про мобілізацію, в якому вказані всі пункти стосовно призову на службу. Наприкінці січня Кабмін затвердив новий варіант документу, в якому передбачаються певні зміни, зокрема, це стосується відстрочки.

Новини.LIVE пояснює, кому точно не дадуть відстрочку від призову на службу.

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Хто втратить право на відстрочку в разі прийняття законопроєкту

У новому законопроєкті щодо мобілізації в Україні йдеться про те, що трьом категоріям громадян не даватимуть відстрочку від призову на військову службу. До того ж, згідно із законодавством, цих людей можуть поки звільнити від проходження служби.

Военный, который дает военную присягу
Військовий, який складає присягу. Фото: Корреспондент

Так, перш за все, йдеться про військових, у яких дружина, чоловік або батьки мають інвалідність I або II групи та не мають інших працездатних осіб, які, згідно із законодавством, повинні їх утримувати. До того ж, відстрочку не дадуть таким громадянам:

  • Співробітникам підприємств, установ та організацій Міністерства оборони України
  • Представникам Збройних сил України
  • Представникам Національної гвардії
  • Представникам Державної прикордонної служби України
  • Працівникам Управління державної охорони
  • Працівникам Державної спеціальної служби транспорту
  • Співробітникам Служби безпеки України
  • Співробітникам Служби зовнішньої розвідки України

Кому ще не дадуть відстрочку від мобілізації

Право на отримання відстрочку від призову на військову службу в разі ухвалення законопроєкту щодо мобілізації втрачають також співробітники Національної поліції, працівники Бюро економічної безпеки та Національного антикорупційного бюро.

Крім того, відстрочку не отримають представники Державного бюро розслідувань і Державної виконавчої служби України.

Нагадаємо, ми писали про те, які норми в законопроєкті про мобілізацію можуть стати проблемою для України. 

Раніше ми розповідали про те, кого з українців можуть звільнити від мобілізації.  

Також ми повідомляли про те, кому з українців потрібно бути повторно проходити ВЛК.

мобілізація
законопроєкт
відстрочка
військовозобов'язані

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