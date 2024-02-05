Законопроєкт про мобілізацію в Україні — кому точно не дадуть відстрочку

Чоловік, який перебуває у будівлі ТЦК. Фото: схіd.info

Нещодавно до Верховної Ради України подали законопроєкт про мобілізацію, в якому вказані всі пункти стосовно призову на службу. Наприкінці січня Кабмін затвердив новий варіант документу, в якому передбачаються певні зміни, зокрема, це стосується відстрочки.

Новини.LIVE пояснює, кому точно не дадуть відстрочку від призову на службу.

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У новому законопроєкті щодо мобілізації в Україні йдеться про те, що трьом категоріям громадян не даватимуть відстрочку від призову на військову службу. До того ж, згідно із законодавством, цих людей можуть поки звільнити від проходження служби.

Військовий, який складає присягу. Фото: Корреспондент

Так, перш за все, йдеться про військових, у яких дружина, чоловік або батьки мають інвалідність I або II групи та не мають інших працездатних осіб, які, згідно із законодавством, повинні їх утримувати. До того ж, відстрочку не дадуть таким громадянам:

Співробітникам підприємств, установ та організацій Міністерства оборони України

Представникам Збройних сил України

Представникам Національної гвардії

Представникам Державної прикордонної служби України

Працівникам Управління державної охорони

Працівникам Державної спеціальної служби транспорту

Співробітникам Служби безпеки України

Співробітникам Служби зовнішньої розвідки України

Кому ще не дадуть відстрочку від мобілізації

Право на отримання відстрочку від призову на військову службу в разі ухвалення законопроєкту щодо мобілізації втрачають також співробітники Національної поліції, працівники Бюро економічної безпеки та Національного антикорупційного бюро.

Крім того, відстрочку не отримають представники Державного бюро розслідувань і Державної виконавчої служби України.

Нагадаємо, ми писали про те, які норми в законопроєкті про мобілізацію можуть стати проблемою для України.

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