Законопроект о мобилизации в Украине — кому точно не дадут отсрочку

Мужчина, который находится в здании ТЦК. Фото: схіd.info

Недавно в Верховную Раду подали законопроект о мобилизации, в котором указаны все пункты касательно призыва на службу. В конце января Кабмин утвердил новый вариант документа, в котором предусматриваются определенные изменения, в частности, это касается отсрочки.

Новини.LIVE объясняет, кому точно не дадут отсрочку от призыва на службу.

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В новом законопроекте о мобилизации в Украине говорится, что трем категориям граждан не будут давать отсрочку от призыва на военную службу. К тому же, согласно законодательству, этих людей могут пока освободить от прохождения службы.

Военный, который принимает присягу. Фото: Корреспондент

Так, прежде всего, речь идет о военных, у которых жена, муж или родители имеют инвалидность I или II группы и не имеют других трудоспособных лиц, которые, согласно законодательству, должны их содержать. К тому же отсрочку не дадут таким гражданам:

Сотрудникам предприятий, учреждений и организаций Министерства обороны Украины

Представителям Вооруженных сил Украины

Представителям Национальной гвардии

Представителям Государственной пограничной службы Украины

Работникам Управления государственной охраны

Работникам Государственной специальной службы транспорта

Сотрудникам Службы безопасности Украины

Сотрудникам Службы внешней разведки Украины

Кому еще не дадут отсрочку от мобилизации

Право на получение отсрочки от призыва на военную службу в случае принятия законопроекта о мобилизации теряют также сотрудники Национальной полиции, работники Бюро экономической безопасности и Национального антикоррупционного бюро.

Кроме того, отсрочку не получат представители Государственного бюро расследований и Государственной исполнительной службы Украины.

Напомним, мы писали о том, какие нормы в законопроекте о мобилизации могут стать проблемой для Украины.

Раньше мы рассказывали о том, кого из украинцев могут освободить от мобилизации.

Также мы сообщали о том, кому из украинцев нужно быть повторно проходить ВВК.