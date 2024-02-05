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Кому из украинцев точно не дадут отсрочку от мобилизации

5 февраля 2024 22:20
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Виктор Кульбаба
Законопроект о мобилизации в Украине — кому точно не дадут отсрочку
Мужчина, который находится в здании ТЦК. Фото: схіd.info
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Виктор Кульбаба

Недавно в Верховную Раду подали законопроект о мобилизации, в котором указаны все пункты касательно призыва на службу. В конце января Кабмин утвердил новый вариант документа, в котором предусматриваются определенные изменения, в частности, это касается отсрочки.

Новини.LIVE объясняет, кому точно не дадут отсрочку от призыва на службу.

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В новом законопроекте о мобилизации в Украине говорится, что трем категориям граждан не будут давать отсрочку от призыва на военную службу. К тому же, согласно законодательству, этих людей могут пока освободить от прохождения службы.

Военный, который дает военную присягу
Военный, который принимает присягу. Фото: Корреспондент

Так, прежде всего, речь идет о военных, у которых жена, муж или родители имеют инвалидность I или II группы и не имеют других трудоспособных лиц, которые, согласно законодательству, должны их содержать. К тому же отсрочку не дадут таким гражданам:

  • Сотрудникам предприятий, учреждений и организаций Министерства обороны Украины
  • Представителям Вооруженных сил Украины
  • Представителям Национальной гвардии
  • Представителям Государственной пограничной службы Украины
  • Работникам Управления государственной охраны
  • Работникам Государственной специальной службы транспорта
  • Сотрудникам Службы безопасности Украины
  • Сотрудникам Службы внешней разведки Украины

Кому еще не дадут отсрочку от мобилизации

Право на получение отсрочки от призыва на военную службу в случае принятия законопроекта о мобилизации теряют также сотрудники Национальной полиции, работники Бюро экономической безопасности и Национального антикоррупционного бюро.

Кроме того, отсрочку не получат представители Государственного бюро расследований и Государственной исполнительной службы Украины.

Напомним, мы писали о том, какие нормы в законопроекте о мобилизации могут стать проблемой для Украины.

Раньше мы рассказывали о том, кого из украинцев могут освободить от мобилизации.

Также мы сообщали о том, кому из украинцев нужно быть повторно проходить ВВК.

мобилизация
законопроект
отсрочка
военнообязанные

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