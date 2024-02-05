Законопроект о мобилизации в Украине — кому точно не дадут отсрочку

Кому из украинцев точно не дадут отсрочку от мобилизации
Недавно в Верховную Раду подали законопроект о мобилизации, в котором указаны все пункты касательно призыва на службу. В конце января Кабмин утвердил новый вариант документа, в котором предусматриваются определенные изменения, в частности, это касается отсрочки.
Новини.LIVE объясняет, кому точно не дадут отсрочку от призыва на службу.
Кто потеряет право на отсрочку в случае принятия законопроекта
В новом законопроекте о мобилизации в Украине говорится, что трем категориям граждан не будут давать отсрочку от призыва на военную службу. К тому же, согласно законодательству, этих людей могут пока освободить от прохождения службы.
Так, прежде всего, речь идет о военных, у которых жена, муж или родители имеют инвалидность I или II группы и не имеют других трудоспособных лиц, которые, согласно законодательству, должны их содержать. К тому же отсрочку не дадут таким гражданам:
- Сотрудникам предприятий, учреждений и организаций Министерства обороны Украины
- Представителям Вооруженных сил Украины
- Представителям Национальной гвардии
- Представителям Государственной пограничной службы Украины
- Работникам Управления государственной охраны
- Работникам Государственной специальной службы транспорта
- Сотрудникам Службы безопасности Украины
- Сотрудникам Службы внешней разведки Украины
Кому еще не дадут отсрочку от мобилизации
Право на получение отсрочки от призыва на военную службу в случае принятия законопроекта о мобилизации теряют также сотрудники Национальной полиции, работники Бюро экономической безопасности и Национального антикоррупционного бюро.
Кроме того, отсрочку не получат представители Государственного бюро расследований и Государственной исполнительной службы Украины.
Напомним, мы писали о том, какие нормы в законопроекте о мобилизации могут стать проблемой для Украины.
Раньше мы рассказывали о том, кого из украинцев могут освободить от мобилизации.
Также мы сообщали о том, кому из украинцев нужно быть повторно проходить ВВК.
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