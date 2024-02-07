Міноборони обіцяє врахувати всі пропозиції до законопроєкту про мобілізацію

Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: Facebook/Рустем Умєров

Верховна Рада України прийняла в першому читанні урядовий законопроєкт про мобілізацію. В процесі підготовки до ухвалення проєкту в другому читанні візьме участь команда Міністерства оборони й обіцяє врахувати всі пропозиції.

Про це повідомив голова МО Рустем Умєров у середу, 7 лютого.

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Зміни до закону про мобілізацію

Міністр наголосив, що це перелік складних, але надзвичайно потрібних рішень, які покликані зробити державу сильнішою перед викликами довгострокової війни.

"Цих змін очікують ті, хто вже скоро два роки протистоїть ворогу. Ці зміни також потрібні, щоб Сили оборони змогли рекрутувати до лав війська нових воїнів. Щоб захисники і захисниці мали ротації, відпочинок, щоб підрозділи мали змогу вийти на доукомплектування та злагодження", — написав він у Telegram.

За словами Умєрова, в процесі підготовки до другого читання команда Міноборони працюватиме з профільним комітетом Ради і в результаті будуть враховані всі пропозиції, які покращать законопроєкт і зроблять ефективнішою державну політику щодо мобілізації, військового обліку та проходження служби.

"Важливо, щоб нормативно-правові зміни в інтересах захисників і захисниць були ухвалені та імплементовані якнайшвидше", — наголосив він.

Скриншот допису Умєрова

Нагадаємо, що в Україні будуть надсилати електронні повістки військовозобов'язаним. Відповідні зміни до законопроєкту про мобілізацію ухвалили народні депутати Верховної Ради у першому читанні.

Раніше Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець прокоментував суперечливість законопроєкту про мобілізацію Конституції. Він зібрав дев'ять сторінок із зауваженнями до документа та направив їх до профільного комітету ВР.