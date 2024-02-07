Минобороны обещает учесть все предложения к законопроекту о мобилизации

Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: Facebook/Рустем Умеров

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении правительственный законопроект о мобилизации. В процессе подготовки к принятию проекта во втором чтении примет участие команда Министерства обороны обещает учесть все предложения.

Об этом сообщил глава МО Рустем Умеров в среду, 7 февраля.

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Изменения в закон о мобилизации

Министр подчеркнул, что это перечень сложных, но чрезвычайно нужных решений, призванных сделать государство сильнее перед вызовами долгосрочной войны.

"Эти изменения ожидают те, кто уже скоро два года противостоит врагу. Эти изменения также нужны, чтобы Силы обороны смогли рекрутировать в ряды войска новых воинов. Чтобы защитники и защитницы имели ротации, отдых, чтобы подразделения имели возможность выйти на доукомплектование и слаживание", — написал он в Telegram.

По словам Умерова, в процессе подготовки ко второму чтению команда Минобороны будет работать с профильным комитетом Рады и в результате будут учтены все предложения, которые улучшат законопроект и сделают более эффективной государственную политику по мобилизации, военному учету и прохождению службы.

"Важно, чтобы нормативно-правовые изменения в интересах защитников и защитниц были приняты и имплементированы как можно быстрее", — подчеркнул он.

Скриншот поста Умерова

Напомним, что в Украину будут присылать электронные повестки военнообязанным. Соответствующие изменения в законопроект о мобилизации приняли народные депутаты Верховной Рады в первом чтении.

Ранее Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец прокомментировал противоречивость законопроекта о мобилизации Конституции. Он собрал девять страниц с замечаниями к документу и направил их профильному комитету ВР.