Мобілізація аспірантів — які хитрощі застосовують ТЦК

Аспіранти сидять за партами в аудиторії. Фото: Волинська служба новин

Адвокат Ростислав Кравець заявив, що наразі немає законних підстав для мобілізації аспірантів. Вони мають право на відстрочку, однак все ж їх можуть ошукати в ТЦК.

Про це повідомляють Факти в вівторок, 20 лютого.

Як ТЦК можуть ошукувати аспірантів

"Дуже часто трапляються ситуації, коли людей, які приходять у ТЦК або ВЛК, просто ошукують", — зазначив адвокат.

За його словами, часто людям говорять швидше підписувати папери, що ті й роблять, практично не читаючи. Потім виявляється, що вони підписали відмову від відстрочки.

Кравець пояснює, що в нашій країні така ситуація не рідкість. В таких випадках люди можуть кілька днів можуть перебувати в ТЦК.

"Якщо працівники ТЦК діють незаконно, бажано, щоб родичі знайшли адвоката, а той звернувся до суду, в юрисдикції якого перебуває цей ТЦК, із вимогою звільнити особу від незаконного утримання", — цитує видання експерта.

Тоді на вимогу суду ТЦК доставляють цих людей на судове засідання й їх звільняють. Крім того, варто звертатися й до центральних органів виконавчої ради, щоб вони все зафіксували.

Кравець наголосив, що аспірант може взяти повістку, лише потім йому треба в письмовій формі сповістити ТЦК, що він має відстрочку. Лише опісля він може йти за повісткою.

Відомо, за яких умов до лав ЗСУ можуть мобілізувати вчителів та коли педагоги можуть розраховувати на відстрочку від служби у війську.

Однак на відстрочку можуть розраховувати не лише освітяни. Так, ми писали, що адвокат Наталія Сабатюк розповіла, хто має право на відстрочку від мобілізації у березні 2024 року та як її отримати.