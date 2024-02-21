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Мобилизация аспирантов — какие уловки применяют ТЦК

21 февраля 2024 04:21
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Мобилизация аспирантов — какие уловки применяют ТЦК
Аспиранты сидят за партами в аудитории. Фото: Волынская служба новостей
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Адвокат Ростислав Кравец заявил, что на данный момент нет законных оснований для мобилизации аспирантов. Они имеют право на отсрочку, однако их могут обмануть в ТЦК.

Об этом сообщают Факты во вторник, 20 февраля.

Как ТЦК могут обманывать аспирантов

"Очень часто случаются ситуации, когда людей, приходящих в ТЦК или ВВК, просто обманывают", — отметил адвокат.

По его словам, часто людям говорят быстрее подписывать бумаги, которые так и делают, практически не читая. Затем оказывается, что они подписали отказ от отсрочки.

Кравец объясняет, что в нашей стране такая ситуация не редкость. В таких случаях люди могут несколько дней находиться в ТЦК.

"Если работники ТЦК действуют незаконно, желательно, чтобы родственники нашли адвоката, а тот обратился в суд, в юрисдикции которого находится этот ТЦК, с требованием освободить его от незаконного содержания", — цитирует издание эксперта.

Тогда по требованию суда ТЦК доставляют этих людей на судебное заседание и их освобождают. Кроме того, следует обращаться и в центральные органы исполнительного совета, чтобы они все зафиксировали.

Кравец подчеркнул, что аспирант может взять повестку, только потом ему нужно в письменной форме известить ТЦК, что у него есть отсрочка. Только после этого он может идти за повесткой.

Известно, при каких условиях в ряды ВСУ могут мобилизовать учителей и когда педагоги могут рассчитывать на отсрочку от службы в армии.

Однако на отсрочку могут рассчитывать не только педагоги. Так, мы писали, что адвокат Наталья Сабатюк рассказала, кто имеет право на отсрочку от мобилизации в марте 2024 года и как ее получить.

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документы
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