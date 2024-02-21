Мобилизация аспирантов — какие уловки применяют ТЦК
Адвокат Ростислав Кравец заявил, что на данный момент нет законных оснований для мобилизации аспирантов. Они имеют право на отсрочку, однако их могут обмануть в ТЦК.
Об этом сообщают Факты во вторник, 20 февраля.
Как ТЦК могут обманывать аспирантов
"Очень часто случаются ситуации, когда людей, приходящих в ТЦК или ВВК, просто обманывают", — отметил адвокат.
По его словам, часто людям говорят быстрее подписывать бумаги, которые так и делают, практически не читая. Затем оказывается, что они подписали отказ от отсрочки.
Кравец объясняет, что в нашей стране такая ситуация не редкость. В таких случаях люди могут несколько дней находиться в ТЦК.
"Если работники ТЦК действуют незаконно, желательно, чтобы родственники нашли адвоката, а тот обратился в суд, в юрисдикции которого находится этот ТЦК, с требованием освободить его от незаконного содержания", — цитирует издание эксперта.
Тогда по требованию суда ТЦК доставляют этих людей на судебное заседание и их освобождают. Кроме того, следует обращаться и в центральные органы исполнительного совета, чтобы они все зафиксировали.
Кравец подчеркнул, что аспирант может взять повестку, только потом ему нужно в письменной форме известить ТЦК, что у него есть отсрочка. Только после этого он может идти за повесткой.
Известно, при каких условиях в ряды ВСУ могут мобилизовать учителей и когда педагоги могут рассчитывать на отсрочку от службы в армии.
Однако на отсрочку могут рассчитывать не только педагоги. Так, мы писали, что адвокат Наталья Сабатюк рассказала, кто имеет право на отсрочку от мобилизации в марте 2024 года и как ее получить.
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