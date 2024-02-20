Відстрочка від мобілізації 2024 — хто з українців має право і як отримати

Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: ХОТЦК та СП/Facebook

В Україні продовжили термін дії воєнного стану та загальної мобілізації до 13 травня 2024 року. Тож, всі військовозобов'язані чоловіки у віці від 18 до 60 років отримуватимуть повістки й можуть бути призвані на військову службу. Водночас законодавством передбачено категорії громадян, які мають право на відстрочку, тобто до війська забрати таких осіб не можуть.

Хто має право на відстрочку від мобілізації у березні 2024 року та як її отримати, розповіла адвокат Наталія Сабатюк.

Хто має право на відстрочку від мобілізації у березні 2024 року

Як повідомила правозахисниця, ст. 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" передбачає, що право на відстрочку від мобілізації мають:

особи, заброньовані органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами й організаціями в порядку, встановленому Кабінетом міністрів України;

ті, хто визнані в установленому порядку особами з інвалідністю або відповідно до висновку ВЛК тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на термін до 6 місяців (з наступним проходженням військової медкомісії);

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;

опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю І чи II групи;

жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину, хвору на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що підтверджується документом, виданим лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я в порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, але якій не встановлено інвалідність;

усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років;

які мають дружину (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю та/або одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю І чи ІІ групи;

зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), які за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребують постійного догляду;

опікуни особи з інвалідністю, визнаної судом недієздатною;

особи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю І групи;

особи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю І групи або за особою, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного догляду, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд;

жінки та чоловіки, які мають неповнолітню дитину (дітей) і чоловіка (дружину), який (яка) проходить військову службу за одним із видів військової служби, визначених частиною шостою статті 2 Закону України Про військовий обов’язок і військову службу;

працівники органів військового управління (органів управління), військових частин (підрозділів), підприємств, установ та організацій Міністерства оборони України, Збройних сил України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Національної поліції України, Бюро економічної безпеки України, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, Державної виконавчої служби України, Управління державної охорони України та інші військовозобов’язані або окремі категорії громадян у передбачених законом випадках.

Важливо: в Україні жінок призивають на службу виключно добровільно.

Військовозобов'язані в територіальному центрі комплектування. Фото: ХОТЦК та СП/Facebook

Отримання відстрочки від мобілізації — важливі зміни 2023 року

За словами Наталії Сабатюк, 28.06.2023 були внесенні зміни в абз. 11 ч. 1 ст. 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", відповідно до яких, щоб отримати відстрочку від мобілізації особам, які мають дружину (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю та/або одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю І чи II групи, потрібно довести, що відсутні інші працездатні особи, які, згідно із законом, зобов’язані їх утримувати.

Військовозобов'язаний в ТЦК та СП. Фото: google.com

Як отримати відстрочку від мобілізації 2024 року

Якщо ви знайшли себе в переліку тих, хто має право на відстрочку, перш за все зберіть повний пакет відповідних документів. До прикладу, це можуть бути:

медичні довідки;

висновок МСЕКу;

медичні документи, що підтверджують стан здоров’я родичів;

свідоцтва про народження дітей;

посвідчення багатодітних батьків тощо.

Вже з пакетом документів можна сміливо відправлятися до ТЦК та СП.

У територіальному центрі військовозобов'язаному необхідно написати заяву. Вона має бути правильно оформлена. В заяві обов'язкова вказуються:

паспортні дані заявника;

прохання надати відстрочення відповідно до ст. 23;

дата;

підпис.

Важливо: проходити ВЛК слід тільки тоді, коли заяву з документами було зареєстровано.

Надалі залишається лише очікувати відповідь стосовно надання відстрочки. Отримати відстрочку можна лише на підставі військово-облікового документа. Такими документами наразі є військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного.

Після ухвалення рішення особу викликають в ТЦК для отримання виписки з книги протоколів. У цій виписці вказані:

ПІБ особи;

дата народження;

підстави відстрочення;

номер і дата протоколу відстрочення;

ПІБ і підписи членів комісії.

Військовозобов’язаному мають видати на руки довідку про надання відстрочення зі штампом у військовому квитку або тимчасовому посвідченні — саме цей документ пред’являється на вимогу про наявність відстрочення.

Відстрочка від мобілізації діє до тих пір, допоки існує обставина, через яку її надали. Однак варто пам'ятати, що працівники ТЦК можуть періодично викликати такого чоловіка і перевіряти, чи не змінились його обставини.

Раніше ми писали, що обов'язково зробити при зверненні до ТЦК, щоб уникнути проблем у майбутньому.

Нагадаємо, ми інформували, коли військовозобов'язаний або резервіст може не йти до ТЦК.

Також ми повідомляли, які обставини помилково вважають законними для надання відстрочки від мобілізації під час воєнного стану.