Мобілізація в Україні — що зробити при зверненні в ТЦК, щоб уникнути проблем

Військовозобов'язані в територіальному центрі комплектування. Фото: ДОТЦК та СП/Facebook

Кожен військовозобов'язаний чоловік після отримання повістки для уточнення даних зобов'язаний прийти в ТЦК та СП. Із собою необхідно мати певний пакет документів, особливо якщо ви маєте право на відстрочку від призову на військову службу. Крім цього, варто дотримуватися певних правил, які дозволять уникнути проблем у майбутньому.

Детальніше про це розповів адвокат Володимир Крекотень на особистій сторінці в Instagram.

Так, за його словами, під час відвідування ТЦК та СП військовозобов'язаний повинен бути максимально уважним й фіксувати все на кожному етапі взаємодії: від звернення із заявою про надання відстрочки та переліку конкретних документів, які до неї додаються, до прийняття рішення з приводу звернення.

Крекотень зазначив, що зі своєї практики знає випадки, коли ТЦК не визнає факт отримання документів або стверджує, що людина не повідомила про наявність підстав для відстрочки.

"Трапляються і такі випадки, коли у ТЦК людині на словах повідомляють про те, що їй ніби надана відстрочка і замість відмітки у військово-обліковому документі або довідки, що підтверджує цей факт, просто видають повістку про виклик до ТЦК через 3-6 місяців", — заявив правознавець, підкресливши, що такі дії неприпустимі та є маніпуляцією.

Правозахисник звернув увагу на те, що ТЦК кажуть, ніби вони не видають довідки про надання відстрочки від мобілізації, оскільки її форма не встановлена законом.

"Це не проблема, а лише примітивне виправдання, оскільки вони можуть видати довідку в довільній формі, як того вимагає Закон України "Про звернення громадян", — пояснив Крекотень

Він зауважив, що саме ст. 19 вищезазначеного закону встановлює, що обов'язок державних установ розглянути звернення людини та в письмовій формі повідомити їй про рішення. Цей обов'язок відповідно є і у ТЦК та СП.

Адвокат порадив бути наполегливими й вимагати у ТЦК відповідну довідку, яка підтверджує надання вам відстрочки.

Також він поділився зразком, як може виглядати така довідка:

Зразок довідки про надання відстрочки військовозобов'язаному. Фото: Володимир Крекотень/Instagram

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