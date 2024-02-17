Мобилизация в Украине — что сделать при обращении в ТЦК во избежание проблем

Что обязательно сделать при обращении в ТЦК — это поможет избежать проблем
Каждый военнообязанный мужчина после получения повестки для уточнения данных должен прийти в ТЦК и СП. С собой необходимо иметь определенный пакет документов, особенно если у вас есть право на отсрочку от призыва на военную службу. Кроме этого, следует соблюдать определенные правила, которые позволят избежать проблем в будущем.
Детальнее об этом рассказал адвокат Владимир Крекотень на личной странице в Instagram.
Так, по его словам, во время посещения ТЦК и СП военнообязанный должен быть максимально внимательным и фиксировать все на каждом этапе взаимодействия: от обращения с заявлением о предоставлении отсрочки и перечня прилагаемых к нему конкретных документов до принятия решения по поводу обращения.
Крекотень отметил, что из своей практики знает случаи, когда ТЦК не признает факт получения документов или утверждает, что человек не сообщил о наличии оснований для отсрочки.
"Случаются и такие случаи, когда в ТЦК человеку на словах сообщают, что ему якобы предоставлена отсрочка и вместо отметки в военно-учетном документе или подтверждающей этот факт справки просто выдают повестку о вызове в ТЦК через 3-6 месяцев", — заявил правовед, подчеркнув, что такие действия недопустимы и являются манипуляцией.
Правозащитник обратил внимание на то, что ТЦК говорят, что они не выдают справки о предоставлении отсрочки от мобилизации, поскольку ее форма не установлена законом.
"Это не проблема, а лишь примитивное оправдание, поскольку они могут выдать справку в произвольной форме, как того требует Закон Украины "Об обращениях граждан", — пояснил Крекотень
Он отметил, что именно ст. 19 вышеупомянутого закона устанавливает, что обязанность государственных учреждений рассмотреть обращение человека и в письменной форме уведомить его о решении. Эта обязанность соответственно есть и в ТЦК и СП.
Адвокат посоветовал быть настойчивыми и требовать у ТЦК соответствующую справку, подтверждающую предоставление вам отсрочки.
Также он поделился образцом, как может выглядеть такая справка:
Раньше мы писали, когда военнообязанный или резервист может не идти в ТЦК.
Напомним, мы рассказывали, что делать украинцам, если сотрудники ТЦК действуют вне закона.
Также мы информировали, какая ответственность за игнорирование повестки ТЦК из другой области.
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