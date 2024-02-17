Мобилизация в Украине — что сделать при обращении в ТЦК во избежание проблем

Военнообязанные в территориальном центре комплектования. Фото: ДОТЦК и СП/Facebook

Каждый военнообязанный мужчина после получения повестки для уточнения данных должен прийти в ТЦК и СП. С собой необходимо иметь определенный пакет документов, особенно если у вас есть право на отсрочку от призыва на военную службу. Кроме этого, следует соблюдать определенные правила, которые позволят избежать проблем в будущем.

Детальнее об этом рассказал адвокат Владимир Крекотень на личной странице в Instagram.

Так, по его словам, во время посещения ТЦК и СП военнообязанный должен быть максимально внимательным и фиксировать все на каждом этапе взаимодействия: от обращения с заявлением о предоставлении отсрочки и перечня прилагаемых к нему конкретных документов до принятия решения по поводу обращения.

Крекотень отметил, что из своей практики знает случаи, когда ТЦК не признает факт получения документов или утверждает, что человек не сообщил о наличии оснований для отсрочки.

"Случаются и такие случаи, когда в ТЦК человеку на словах сообщают, что ему якобы предоставлена отсрочка и вместо отметки в военно-учетном документе или подтверждающей этот факт справки просто выдают повестку о вызове в ТЦК через 3-6 месяцев", — заявил правовед, подчеркнув, что такие действия недопустимы и являются манипуляцией.

Правозащитник обратил внимание на то, что ТЦК говорят, что они не выдают справки о предоставлении отсрочки от мобилизации, поскольку ее форма не установлена законом.

"Это не проблема, а лишь примитивное оправдание, поскольку они могут выдать справку в произвольной форме, как того требует Закон Украины "Об обращениях граждан", — пояснил Крекотень

Он отметил, что именно ст. 19 вышеупомянутого закона устанавливает, что обязанность государственных учреждений рассмотреть обращение человека и в письменной форме уведомить его о решении. Эта обязанность соответственно есть и в ТЦК и СП.

Адвокат посоветовал быть настойчивыми и требовать у ТЦК соответствующую справку, подтверждающую предоставление вам отсрочки.

Также он поделился образцом, как может выглядеть такая справка:

Образец справки о предоставлении отсрочки военнообязанному. Фото: Владимир Крекотень/Instagram

Раньше мы писали, когда военнообязанный или резервист может не идти в ТЦК.

Напомним, мы рассказывали, что делать украинцам, если сотрудники ТЦК действуют вне закона.

Также мы информировали, какая ответственность за игнорирование повестки ТЦК из другой области.