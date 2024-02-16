Мобілізація в Україні — коли до ТЦК можна не йти — законні причини

Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: МОТЦК та СП

В Україні продовжили терміни воєнного стану та загальної мобілізації до 13 травня 2024 року. А отже військовозобов'язаним чоловікам і надалі вручатимуть повістки, за якими вони мають явитися до ТЦК та СП. Мета візиту варіюється залежно від виду документа.

Проте є ситуації, коли особа має право відмовитися від відвідування центру комплектування. Про це йдеться в матеріалі видання NV.

Коли можна не йти за повісткою в ТЦК

Відповідно до чинного законодавства, у військовозобов'язаних та резервістів є певний перелік поважних причин, через які вони мають право не з'явитися до ТЦК та СП за повісткою. Однак для використання цих підстав необхідно надати відповідні документи, які будуть підтвердженням.

Згідно з постановою КМУ № 673 від 28 липня 2010 року законно затверджено п'ять підстав, коли особа може несвоєчасно прибути за повісткою, врученою в ТЦК або за викликом з військової частини. Останні зміни до порядку були внесені до тексту 5 жовтня 2022 року. Після них положення постанови почали поширюватися, зокрема, й на резервістів, раніше вони стосувалися тільки військовозобов'язаних.

Перелік таких поважних причин наступний:

Смерть близького родича (батьків, батьків дружини, дружини, дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) або близького родича дружини (чоловіка), що сталася не пізніше як за сім діб до дати початку зборів. Хвороба або необхідність догляду за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми або дружини (чоловіка), які проживають разом із військовозобов'язаним або резервістом, у разі неможливості догляду за хворим іншим близьким родичем. Здійснення щодо військовозобов'язаного або резервіста кримінального провадження, а також застосування до нього адміністративного стягнення чи кримінального покарання, що унеможливлює його прибуття. Потрапляння під вплив надзвичайної ситуації, яка виникла під час призову на збори та стала перешкодою своєчасному прибуттю. Складання державних іспитів у вищих навчальних закладах.

Військовозобов'язаний отримав повістку. Колаж Новини.LIVE

Як зміниться перелік поважних причин у разі ухвалення законопроєкту №10449

У розділі 3 ст. 22 запропонованого законопроєкту "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" внесено зміни до переліку причин, що визнаються обґрунтованими для неможливості прибуття громадянина до Територіального військового комісаріату (ТВК) у встановлений строк, зазначений у повістці. Наведені підстави потребують підтвердження відповідними документами від компетентних державних органів.

Отже, поважними причинами для неприбуття за повісткою визнаються:

перешкода стихійного характеру;

хвороба громадянина;

дії країни-агресора;

смерть близького родича (батьків, дружини (чоловіка), дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) або близького родича його дружини (чоловіка);

інші обставини, які позбавили його можливості особисто прибути в зазначені пункт і строк.

Особа повинна повідомити ТЦК про причини неприбуття протягом трьох діб з моменту, встановленого в повістці для прибуття до територіального центру комплектування.

Раніше ми писали, яка відповідальність чекає на військовозобов'язаних чоловіків за ігнорування повістки ТЦК з іншої області.

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