Мобилизация в Украине — когда в ТЦК можно не идти — законные причины

Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: МОТЦК и СП

В Украине продлили сроки военного положения и всеобщей мобилизации до 13 мая 2024 года. А значит, военнообязанным мужчинам и дальше будут вручать повестки, по которым они должны явиться в ТЦК и СП. Цель визита варьируется в зависимости от вида документа.

Однако есть ситуации, когда лицо имеет право отказаться от посещения центра комплектования. Об этом говорится в материале издания NV.

Когда можно не следовать повестке в ТЦК

Согласно действующему законодательству, у военнообязанных и резервистов есть определенный перечень уважительных причин, по которым они имеют право не явиться в ТЦК и СП за повесткой. Однако для использования этих оснований необходимо предоставить соответствующие документы, являющиеся подтверждением.

Согласно постановлению КМУ № 673 от 28 июля 2010 года, законно утверждено пять оснований, когда лицо может несвоевременно прибыть по повестке, врученной в ТЦК или по вызову из воинской части. Последние изменения в порядок были внесены в текст 5 октября 2022 года. После них положения постановления стали распространяться, в частности, и на резервистов, ранее они касались только военнообязанных.

Список таких уважительных причин следующий:

Смерть близкого родственника (родителей, родителей жены, жены, ребенка, родных брата, сестры, деда, бабы) или близкого родственника жены (супруга), произошедшей не позднее чем за семь суток до даты начала собрания. Болезнь или необходимость ухода за больной женой (супругом), ребенком, а также родителями своими или жены (супруга), проживающими вместе с военнообязанным или резервистом, в случае невозможности ухода за больным другим близким родственником. Осуществление в отношении военнообязанного или резервиста уголовного производства, а также применение к нему административного взыскания или уголовного наказания, что делает невозможным его прибытие. Попадание под влияние чрезвычайной ситуации, которая возникла во время призыва на собрание и помешала своевременному прибытию. Сдача государственных экзаменов в высших учебных заведениях.

Военнообязанный получил повестку. Коллаж Новини.LIVE

Как изменится список уважительных причин в случае принятия законопроекта №10449

В главе 3 ст. 22 предложенного законопроекта "О мобилизационной подготовке и мобилизации" внесены изменения в перечень причин, что признаются обоснованными для невозможности прибытия гражданина в Территориальный военный комиссариат (ТВК) в установленный срок, указанный в повестке. Приведенные основания нуждаются в подтверждении соответствующими документами компетентных государственных органов.

Следовательно, уважительными причинами для неприбытия по повестке признаются:

препятствие стихийного характера;

болезнь гражданина;

действия страны-агрессора;

смерть близкого родственника (родителей, жены (мужа), ребенка, родных брата, сестры, деда, бабы) или близкого родственника его жены (супруга);

другие обстоятельства, лишившие его возможности лично прибыть в указанный пункт и срок.

Лицо должно уведомить ТЦК о причинах неприбытия в течение трех суток с момента, установленного в повестке для прибытия в территориальный центр комплектования.

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