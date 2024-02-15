Мобілізація в Україні — що чекає на ухилянтів, які отримали умовний термін

Військовозобов'язані українці в ТЦК та СП. Фото: УНІАН

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну триває загальна мобілізація. Під час особливого стану військовозобов'язані українці отримують повістки й можуть бути призвані на військову службу. Проте, не всі громадяни виявляють бажання долучатись до війська й навмисно уникають мобілізації. За такий вчинок у нашій державі передбачена кримінальна відповідальність. Та досить часто замість реального терміну такі громадяни отримують умовний.

Перший заступник голови Національної поліції України — керівник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів, що далі чекає на ухилянтів та чи означає умовний термін звільнення від військової служби.

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Перший заступник голови Національної поліції України Максим Цуцкірідзе. Фото: od.npu.gov.ua

За його словами, в переважній більшості чоловіки, які ухиляються від мобілізації отримують саме умовні терміни покарання. Однак, якщо підсудний знову порушить закон, то йому загрожує вже реальний строк.

"Суди враховують моральний стан, якісь етичні речі, наявність родичів, які знаходяться на утриманні цих людей, дітей, їхні аргументи щодо непридатності до служби, хоча медична комісія надає довідку, що він придатний", — пояснив Цуцкірідзе.

Водночас поліцейський зазначив, що звісно ж суд враховує і те, що правопорушник є потенційним бійцем ЗСУ, коли виносить подібний вирок.

Перше, що мають знати усі військовозобов'язані, які навмисно планують ухилитися від служби, покарання у вигляді умовного терміну позбавлення волі, не врятує від армії. Тобто такі люди все одно підлягають призову під час загальної мобілізації.

Залежно від запобіжного заходу, чоловіків не звільняє від військової служби наявність:

умовного терміну;

досудового розслідування;

підозри.

Раніше ми повідомляли, хто з ухилянтів може сісти за ґрати на п'ять років.

Нагадаємо, ми писали, де в Україні найбільше ухилянтів від мобілізації.

Також ми інформували, що чекає на військовозобов'язаних українців за відмову від проходження ВЛК.