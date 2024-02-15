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Условный срок за уклонение от мобилизации — что ждет украинцев с этим приговором

15 февраля 2024 05:58
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Виктор Кульбаба
Мобилизация в Украине — что ждет уклонистов, получивших условный срок
Военнообязанные украинцы в ТЦК и СП. Фото: УНИАН
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Виктор Кульбаба

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину продолжается всеобщая мобилизация. Во время особого положения военнообязанные украинцы получают повестки и могут быть призваны на военную службу. Однако не все граждане изъявляют желание присоединяться к армии и намеренно избегают мобилизации. За такой поступок в нашем государстве предусмотрена уголовная ответственность. Но часто вместо реального срока такие граждане получают условный.

Первый заместитель руководителя Национальной полиции Украины — руководитель Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе в интервью Цензор.НЕТ рассказал, что дальше ждет уклонистов и означает ли условный срок освобождения от военной службы.

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Мобилизация в Украине — что ждет уклончан, получивших условный срок
Первый заместитель председателя Национальной полиции Украины Максим Цуцкиридзе. Фото: od.npu.gov.ua

По его словам, в подавляющем большинстве уклоняющиеся от мобилизации мужчины получают именно условные сроки наказания. Однако если подсудимый снова нарушит закон, то ему грозит уже реальный срок.

"Суды учитывают моральное состояние, какие-то этические вещи, наличие родственников, которые находятся на содержании этих людей, детей, их аргументы по поводу непригодности к службе, хотя медицинская комиссия предоставляет справку, что он пригоден", — пояснил Цуцкиридзе.

В то же время полицейский отметил, что, конечно же, суд учитывает и то, что правонарушитель является потенциальным бойцом ВСУ, когда выносит подобный приговор.

Первое, что должны знать все военнообязанные, намеренно уклоняющиеся от службы, наказание в виде условного срока лишения свободы, не спасет от армии. То есть, такие люди все равно подлежат призыву во время всеобщей мобилизации.

В зависимости от меры пресечения мужчин не освобождает от военной службы наличие:

  • условного срока;
  • досудебного расследования;
  • подозрения.

Ранее мы сообщали, кто из уклонистов может сесть за решетку на пять лет.

Напомним, мы писали, где в Украине больше уклонистов от мобилизации.

Также мы информировали, что ждет военнообязанных украинцев за отказ от прохождения ВВК.

война
Украина
мобилизация
ТЦК и СП
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уклонисты

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