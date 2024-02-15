Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Військовий arrow Відстрочку від призову хочуть надати ще двом категоріям українців — що відомо arrow

Відстрочку від призову хочуть надати ще двом категоріям українців — що відомо

15 лютого 2024 21:34
1a96b750-362c-4742-4e3b-cfa05be09100 - Сергій Вовк
Сергій Вовк
Редактор
Мобілізація в Україні 2024 — кому можуть надати відстрочку — дві категорії
Військовозобов'язані чоловіки в територіальному центрі комплектування. Фото: ООТЦК та СП
1a96b750-362c-4742-4e3b-cfa05be09100 - Сергій Вовк
Сергій Вовк
Редактор

Як відомо, народні депутати нещодавно ухвалили у першому читанні законопроєкт №10449 про мобілізацію. Водночас робота над документом триває. Зокрема, в парламенті було висунуто пропозицію щодо збереження права на відстрочку від призову для деяких громадян. Наразі йдеться про дві категорії. 

Деталі повідомила заступниця голови фракції "Слуга Народу", народна депутатка України, голова підкомітету з питань вищої освіти Юлія Гришина

Так, за її словами, йдеться про аспірантів, які навчаються за контрактною формою, та працівників сфери освіти. 

Гришина зазначила, що на засіданні освітнього комітету було ухвалено перелік правок, які подаватимуть до вищезгаданого законопроєкту про мобілізацію, а саме:

  • про скасування норми про позбавлення аспірантів-контрактників права на відстрочку;
  • про розширення переліку співробітників сфери освіти, які мають відстрочку, педагогічними працівниками.

Варто зауважити, що народні депутати обговорили також й інші важливі правки до проєкту закону, які також можуть взяти до уваги та ухвалити. 

Гришина розповіла, що запропонувала такі пункти: 

  • додати працівників дошкільної освіти до переліку тих, хто отримує відстрочку;
  • надавати відстрочку для людей, які здобувають не першу (другу/третю тощо) вищу освіту за окремими гостродефіцитними спеціальностями, які важливі для підтримки обороноздатності держави. Перелік таких спеціальностей має визначати Кабінет міністрів.

"Оголошені мною пропозиції вже подали індивідуальними правками. Чекаємо висновку профільного комітету", — написала вона.

 

Раніше ми писали, які обставини помилково вважають законними для надання відстрочки від мобілізації під час воєнного стану. 

Нагадаємо, ми розповідали, чи можна отримати заочно відстрочку від мобілізації. 

Також ми інформували, які документи потрібні для отримання відстрочки від служби в армії. 

війна
Україна
мобілізація
законопроєкт
відстрочка
військовозобов'язані

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

7 лютого 2024
Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

4 лютого 2024

06:40 Ціни на кольоровий метал в Україні — скільки коштує здати 1 кг міді на початку лютого

Актуальне по темі