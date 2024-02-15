Мобілізація в Україні 2024 — кому можуть надати відстрочку — дві категорії

Військовозобов'язані чоловіки в територіальному центрі комплектування. Фото: ООТЦК та СП

Як відомо, народні депутати нещодавно ухвалили у першому читанні законопроєкт №10449 про мобілізацію. Водночас робота над документом триває. Зокрема, в парламенті було висунуто пропозицію щодо збереження права на відстрочку від призову для деяких громадян. Наразі йдеться про дві категорії.

Деталі повідомила заступниця голови фракції "Слуга Народу", народна депутатка України, голова підкомітету з питань вищої освіти Юлія Гришина.

Так, за її словами, йдеться про аспірантів, які навчаються за контрактною формою, та працівників сфери освіти.

Гришина зазначила, що на засіданні освітнього комітету було ухвалено перелік правок, які подаватимуть до вищезгаданого законопроєкту про мобілізацію, а саме:

про скасування норми про позбавлення аспірантів-контрактників права на відстрочку;

про розширення переліку співробітників сфери освіти, які мають відстрочку, педагогічними працівниками.

Варто зауважити, що народні депутати обговорили також й інші важливі правки до проєкту закону, які також можуть взяти до уваги та ухвалити.

Гришина розповіла, що запропонувала такі пункти:

додати працівників дошкільної освіти до переліку тих, хто отримує відстрочку;

надавати відстрочку для людей, які здобувають не першу (другу/третю тощо) вищу освіту за окремими гостродефіцитними спеціальностями, які важливі для підтримки обороноздатності держави. Перелік таких спеціальностей має визначати Кабінет міністрів.

"Оголошені мною пропозиції вже подали індивідуальними правками. Чекаємо висновку профільного комітету", — написала вона.

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