Які підстави насправді не надають право на відстрочку від мобілізації — перелік

Військовозобов'язані в територіальному центрі комплектування. Фото: Facebook/OOTCKSP

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Щоб сформувати військовий резерв та укомплектувати військові частини, ТЦК та СП продовжують роботу щодо мобілізації військовозобов'язаних чоловіків. За законом, деякі громадяни мають бронювання або ж відстрочку від призову на військову службу. Водночас деякі підстави для звільнення від армії українці тлумачать невірно через що можуть виникати прикрі інциденти.

Які обставини не надають права на відстрочку від мобілізації під час особливого стану в країні, розбираємося далі в матеріалі.

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Перш за все, варто зауважити, що перелік категорій громадян, які мають право на відстрочку, чітко визначений законодавством, а саме ст. 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Перелік обставин, які, попри поширену думку, не надають право, не є підставами для надання відстрочки від мобілізації:

батьки або батьки дружини мають третю групу інвалідності;

догляд за особою з інвалідністю третьої групи;

наявність повнолітньої дитини з інвалідністю третьої групи;

спільне проживання з родичем з інвалідністю (відстрочку можуть отримати ті, хто здійснює постійний догляд, а не лише проживає);

догляд за особою з інвалідністю, що не має характер постійного (24/7);

догляд за особою з інвалідністю 2 групи, що не є родичем першого ступеня споріднення, коли є інші особи, які можуть здійснювати такий догляд;

наявність повнолітньої дитини з інвалідністю 1-2 групи, якщо вона не знаходиться на утриманні батька;

спільне проживання з родичем похилого віку (часто громадяни плутають з постійним доглядом за особою, яка за висновком лікарсько-консультативної комісії потребує такого догляду);

вагітність дружини (ця підстава діє у мирний час, проте у воєнний, на жаль, чоловіка все одно можуть мобілізувати. Навіть якщо дружина безробітна, не може себе забезпечувати або є друга неповнолітня дитина);

наявність 2 дітей та вагітність дружини (тільки народжена третя дитина буде підставою для відстрочки);

декретна відпустка чоловіка;

наявність дитини у віці до 3 років;

наявність посвідчення багатодітної родини, якщо хоча б одній з трьох дітей 18 чи більше років;

служба в ЗСУ чи ТрО близького родича (але не дружини);

загибель на війні близького родича, що не був військовослужбовцем;

відсутність досвіду військової служби;

обмежена придатність за висновком військово-лікарської комісії.

Раніше ми інформували, як отримати відстрочку батьку дитини з інвалідністю.

Нагадаємо, ми писали, чи можна отримати заочно відстрочку від мобілізації.

Також ми повідомляли, які документи потрібні для отримання відстрочки від служби в армії.