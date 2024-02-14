Какие основания не дают право на отсрочку от мобилизации — перечень

Военнообязанные в территориальном центре комплектования. Фото: Facebook/OOTCKSP

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Чтобы сформировать военный резерв и укомплектовать воинские части, ТЦК и СП продолжают работу по мобилизации военнообязанных мужчин. По закону, некоторые граждане имеют бронирование или отсрочку от призыва на военную службу. В то же время, некоторые основания для освобождения от армии украинцы толкуют неверно из-за чего могут возникать досадные инциденты.

Какие обстоятельства не предоставляют права на отсрочку от мобилизации во время особого положения в стране, разбираемся далее в материале.

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Прежде всего, следует отметить, что перечень категорий граждан, имеющих право на отсрочку, четко определен законодательством, а именно ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Список обстоятельств, которые, несмотря на распространенное мнение, не предоставляют право, не являются основаниями для предоставления отсрочки от мобилизации:

родители или родители супруги имеют третью группу инвалидности;

уход за лицом с инвалидностью третьей группы;

наличие совершеннолетнего ребенка с инвалидностью третьей группы;

совместное проживание с родственником с инвалидностью (отсрочку могут получить те, кто осуществляет постоянный уход, а не только проживает);

уход за лицом с инвалидностью, не имеющим характер постоянного (24/7);

уход за лицом с инвалидностью 2 группы, не являющимся родственником первой степени родства, когда есть другие лица, которые могут осуществлять такой уход;

наличие совершеннолетнего ребенка с инвалидностью 1-2 группы, если он не находится на иждивении отца;

совместное проживание с родственником преклонных лет (часто граждане путают с постоянным уходом за лицом, которое по заключению врачебно-консультативной комиссии требует такого ухода);

беременность жены (это основание действует в мирное время, однако в военное, к сожалению, мужа все равно могут мобилизовать. Даже если жена безработная, не может себя обеспечивать или есть второй несовершеннолетний ребенок);

наличие 2 детей и беременность жены (только рожденный третий ребенок будет основанием для отсрочки);

декретный отпуск мужчины;

наличие ребенка в возрасте до 3 лет;

наличие удостоверения многодетной семьи, если хотя бы одному из трех детей 18 или более лет;

служба в ВСУ или ТРО близкого родственника (но не жены);

гибель на войне близкого родственника, не являвшегося военнослужащим;

отсутствие опыта военной службы;

ограниченная пригодность по заключению военно-врачебной комиссии.

Раньше мы информировали, как получить отсрочку отцу ребенка с инвалидностью.

Напомним, мы писали, можно ли получить заочную отсрочку от мобилизации.

Также мы сообщали, какие документы необходимы для получения отсрочки от службы в армии.