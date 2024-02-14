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Что не является основанием для отсрочки от мобилизации — многие ошибаются

14 февраля 2024 07:04
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Виктор Кульбаба
Какие основания не дают право на отсрочку от мобилизации — перечень
Военнообязанные в территориальном центре комплектования. Фото: Facebook/OOTCKSP
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Виктор Кульбаба

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Чтобы сформировать военный резерв и укомплектовать воинские части, ТЦК и СП продолжают работу по мобилизации военнообязанных мужчин. По закону, некоторые граждане имеют бронирование или отсрочку от призыва на военную службу. В то же время, некоторые основания для освобождения от армии украинцы толкуют неверно из-за чего могут возникать досадные инциденты.

Какие обстоятельства не предоставляют права на отсрочку от мобилизации во время особого положения в стране, разбираемся далее в материале.

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Прежде всего, следует отметить, что перечень категорий граждан, имеющих право на отсрочку, четко определен законодательством, а именно ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Список обстоятельств, которые, несмотря на распространенное мнение, не предоставляют право, не являются основаниями для предоставления отсрочки от мобилизации:

  • родители или родители супруги имеют третью группу инвалидности;
  • уход за лицом с инвалидностью третьей группы;
  • наличие совершеннолетнего ребенка с инвалидностью третьей группы;
  • совместное проживание с родственником с инвалидностью (отсрочку могут получить те, кто осуществляет постоянный уход, а не только проживает);
  • уход за лицом с инвалидностью, не имеющим характер постоянного (24/7);
  • уход за лицом с инвалидностью 2 группы, не являющимся родственником первой степени родства, когда есть другие лица, которые могут осуществлять такой уход;
  • наличие совершеннолетнего ребенка с инвалидностью 1-2 группы, если он не находится на иждивении отца;
  • совместное проживание с родственником преклонных лет (часто граждане путают с постоянным уходом за лицом, которое по заключению врачебно-консультативной комиссии требует такого ухода);
  • беременность жены (это основание действует в мирное время, однако в военное, к сожалению, мужа все равно могут мобилизовать. Даже если жена безработная, не может себя обеспечивать или есть второй несовершеннолетний ребенок);
  • наличие 2 детей и беременность жены (только рожденный третий ребенок будет основанием для отсрочки);
  • декретный отпуск мужчины;
  • наличие ребенка в возрасте до 3 лет;
  • наличие удостоверения многодетной семьи, если хотя бы одному из трех детей 18 или более лет;
  • служба в ВСУ или ТРО близкого родственника (но не жены);
  • гибель на войне близкого родственника, не являвшегося военнослужащим;
  • отсутствие опыта военной службы;
  • ограниченная пригодность по заключению военно-врачебной комиссии.

 

Раньше мы информировали, как получить отсрочку отцу ребенка с инвалидностью.

Напомним, мы писали, можно ли получить заочную отсрочку от мобилизации.

Также мы сообщали, какие документы необходимы для получения отсрочки от службы в армии.

война
Украина
мобилизация
отсрочка
ТЦК и СП
военнообязанные

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