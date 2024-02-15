Мобилизация в Украине 2024 — кому могут предоставить отсрочку — две категории

Военнообязанные мужчины в территориальном центре комплектования. Фото: ООТЦК и СП

Как известно, народные депутаты недавно приняли в первом чтении законопроект №10449 о мобилизации. В то же время работа над документом продолжается. В частности, в парламенте было выдвинуто предложение о сохранении права на отсрочку от призыва для некоторых граждан. Речь сейчас идет о двух категориях.

Детали сообщила заместитель председателя фракции "Слуга Народа", народный депутат Украины, председатель подкомитета по вопросам высшего образования Юлия Гришина.

Так, по ее словам, речь идет об аспирантах, которые учатся по контрактной форме и работниках сферы образования.

Гришина отметила, что на заседании образовательного комитета был принят перечень правок, которые будут подавать в вышеупомянутый законопроект о мобилизации, а именно:

об отмене нормы о лишении аспирантов-контрактников права на отсрочку;

о расширении перечня сотрудников сферы образования, имеющих отсрочку, педагогическими работниками.

Следует отметить, что народные депутаты обсудили также и другие важные правки к проекту закона, которые также могут принять во внимание и одобрить.

Гришина рассказала, что предложила следующие пункты:

добавить работников дошкольного образования в перечень получающих отсрочку;

предоставлять отсрочку людям, получающим не первое (второе/третье и т.п.) высшее образование по отдельным остродефицитным специальностям, которые важны для поддержки обороноспособности государства. Список таких специальностей должен определять Кабинет министров.

"Объявленные мной предложения уже подали индивидуальными правками. Ждем заключения профильного комитета", — написала она.

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