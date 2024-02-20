Отсрочка от мобилизации 2024 — кто из украинцев имеет право и как получить

Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: ХОТЦК и СП/Facebook

В Украине продлили срок действия военного положения и всеобщей мобилизации до 13 мая 2024 года. Все военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет будут получать повестки и могут быть призваны на военную службу. В то же время законодательством предусмотрены категории граждан, имеющих право на отсрочку, то есть в армию забрать таких лиц не могут.

Кто имеет право на отсрочку от мобилизации в марте 2024 года и как ее получить, рассказала адвокат Наталия Сабатюк.

Кто имеет право на отсрочку от мобилизации в марте 2024 года

Как сообщила правозащитница, ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации" предусматривает, что право на отсрочку от мобилизации имеют:

лица, забронированные органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, а также предприятиями, учреждениями и организациями в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины;

те, кто признан в установленном порядке лицами с инвалидностью или согласно заключению ВВК временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья на срок до 6 месяцев (с последующим прохождением военной медкомиссии);

женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет;

опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

женщины и мужчины, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы;

женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка, больного тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелые врожденные пороки развития, редкие орфанные заболевания, онкологические, онкогематологические заболевания, детский церебральный паралич, тяжкий диабет I типа (инсулинозависимый), острые или хронические заболевания почек IV степени, ребенка, получившего тяжелую травму, нуждается в трансплантации органа, нуждается в паллиативной помощи, что подтверждается документом, выданным врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения в порядке и по форме, установленными центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализующей государственную политику в сфере здравоохранения, но которой не установлена инвалидность;

усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

имеющие жену (супругу) из лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены (супруга) из лиц с инвалидностью I или II группы;

заняты постоянным уходом за больной женой (супругом), ребенком, а также родителями своими или жены (супруга), которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе;

опекуны лица с инвалидностью, признанной судом недееспособным;

лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью I группы;

лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью I группы или за лицом, по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения требует постоянного ухода, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход;

женщины и мужчины, имеющие несовершеннолетнего ребенка (детей) и мужа (жену), проходящего военную службу по одному из видов военной службы, определенных частью шестой статьи 2 Закона Украины О воинской обязанности и военной службе;

работники органов военного управления (органов управления), воинских частей (подразделений), предприятий, учреждений и организаций Министерства обороны Украины, Вооруженных сил Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, Национальной полиции Украины, Бюро экономической безопасности Украины, Национального антикоррупционного бюро Украины, Государственного бюро расследований, Государственной исполнительной службы Украины, Управления государственной охраны Украины и других военнообязанных или отдельных категорий граждан в предусмотренных законом случаях.

Важно: в Украине женщин призывают на службу исключительно добровольно.

Военнообязанные в территориальном центре комплектования. Фото: ХОТЦК и СП/Facebook

Получение отсрочки от мобилизации — важные изменения 2023 года

По словам Натальи Сабатюк, 28.06.2023 были внесены изменения в абз. 11 ч. 1 ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации", в соответствии с которыми, чтобы получить отсрочку от мобилизации лицам, имеющим жену (супруга) из лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены (супруга) среди лиц с инвалидностью I или II группы, нужно доказать, что отсутствуют другие трудоспособные лица, обязанные по закону их содержать.

Военнообязанный в ТЦК и СП. Фото: google.com

Как получить отсрочку от мобилизации в 2024 году

Если вы нашли себя в списке имеющих право на отсрочку, прежде всего соберите полный пакет соответствующих документов. К примеру, это могут быть:

медицинские справки;

заключение МСЭК;

медицинские документы, подтверждающие состояние здоровья родственников;

свидетельства о рождении детей;

удостоверение многодетных родителей и т.д.

Уже с пакетом документов можно смело отправляться в ТЦК и СП.

В территориальном военнообязанном центре необходимо написать заявление. Оно должно быть правильно оформлено. В заявлении обязательно указываются:

паспортные данные заявителя;

просьба предоставить отсрочку в соответствии со ст. 23;

дата;

подпись.

Важно: проходить ВВК следует только тогда, когда заявление с документами было зарегистрировано.

В дальнейшем остается только ждать ответа на предоставление отсрочки. Получить отсрочку можно только на основании военно-учетного документа. Такими документами сейчас военный билет или временное удостоверение военнообязанного.

После принятия решения лицо вызывается в ТЦК для получения выписки из книги протоколов. В этой выписке указаны:

ФИО лица;

дата рождения;

основания отсрочки;

номер и дата протокола отсрочки;

ФИО и подписи членов комиссии.

Военнообязанному должны выдать на руки справку о предоставлении отсрочки со штампом в военном билете или временном удостоверении — именно этот документ предъявляется по требованию отсрочки.

Отсрочка от мобилизации действует до тех пор, пока существует обстоятельство, по которому ее предоставили. Однако следует помнить, что работники ТЦК могут периодически вызывать такого мужчину и проверять, не изменились ли его обстоятельства.

Раньше мы писали, что обязательно сделать при обращении в ТЦК во избежание проблем в будущем.

Напомним, мы информировали, когда военнообязанный или резервист может не идти в ТЦК.

Также мы сообщали, какие обстоятельства ошибочно считаются законными для предоставления отсрочки от мобилизации во время военного положения.